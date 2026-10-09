Lando Norris heeft met een knipoog gereageerd op een recent verschenen ranglijst waarin het vloekgedrag van de Formule 1-coureurs over de boordradio in kaart is gebracht.

De McLaren-coureur bezet in dat specifieke overzicht een uiterst bescheiden positie in de achterhoede, maar claimt zelf dat de vork heel anders in de steel zit zodra de radioknop niet wordt ingedrukt. In de statistieken over het taalgebruik via de officiële teamradio staat de Brit geklasseerd rond de vijftiende of zestiende positie. Norris toont zich dan ook vooral geamuseerd over die lage klassering en benadrukt dat zijn ogenschijnlijk beheerste gedrag op de officiële kanalen een vertekend beeld geeft van zijn daadwerkelijke vocabulaire in de cockpit.

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Pole position

Wanneer hem op de persconferentie gevraagd wordt naar zijn positie op de ranglijst en hoe hij zijn eigen verbale uitspattingen inschat, reageert Norris direct gevat: "Volgens mij doe ik het prima, toch? P15? Ik gedraag me netjes. Maar als je het vloeken buiten de open boordradio mee zou rekenen, sta ik zeker hoog. Ja absoluut, daar ben ik goed in. Dan sta ik op P1, denk ik."