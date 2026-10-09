Nico Hülkenberg heeft terugkomend op de Grand Prix van Maleisië stevig uitgehaald naar Valtteri Bottas. De Duitser kan weinig met de bijzondere fietstocht die de Fin eerder deze week maakte.

De coureur van het fabrieksteam van Audi stelt namelijk dat de Finse collega zijn wedstrijd volledig in het honderd heeft laten lopen door een vermijdbare stuurfout. Daarbij bekritiseert hij direct diens nevenactiviteiten op de racefiets in de aanloop naar het raceweekend. De aanleiding voor de frustratie vond afgelopen zondag plaats op het Sepang International Circuit, waar wisselvallige en vochtige omstandigheden voor de nodige strategische kopzorgen zorgden. Bottas, uitkomend voor het nieuwe Cadillac Formula 1 Team, koos ervoor om vroeg op droogweerbanden te gokken. Dat pakte echter verkeerd uit: al in de negende ronde schoof hij van het asfalt de grindbak in. Het incident veroorzaakte een neutralisatie die het hele veld overhoop gooide en daarmee ook de raceopbouw van de concurrentie dwarsboomde.

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Frustratie na Maleisië

Bij Audi kwam de timing van het voorval uiteraard uiterst slecht uit. Hülkenberg reed op dat moment op koers voor WK-punten, maar zag zijn strategie door de wedstrijdsituatie volledig in duigen vallen. Uiteindelijk finishte hij als elfde, waarmee hij net buiten de top tien greep. De ervaren coureur wond na afloop dan ook geen doekjes om zijn grote ongenoegen over de actie van Bottas. In Singapore liet Hülkenberg duidelijk weten dat hij de stuurfout van zijn collega volstrekt onnodig vond. "Ik had liever gezien dat hij zondag niet was geslipt en zich wat meer op de race had geconcentreerd in plaats van op zijn fietsroute", verklaart de Duitser over het moment dat zijn middag op het Maleisische asfalt overhoop gooide.

Monstertocht op tweewieler

De duidelijke sneer verwijst rechtstreeks naar de sportieve voorbereiding van Bottas voorafgaand aan het raceweekend. De Fin trok volop de aandacht door een monstertocht van ruim vierhonderd kilometer op de racefiets af te leggen tussen Maleisië en Singapore, met als doel te acclimatiseren aan de tropische hitte in Zuidoost-Azië. Waar de zware fysieke inspanning elders op veel lof kon rekenen, zag Hülkenberg het vooral als een afleidende bezigheid die ten koste ging van de nodige scherpte achter het stuur. De Duitser toonde zich dan ook volstrekt ongeïnteresseerd in de wielerprestaties van zijn concurrent en hield Bottas direct verantwoordelijk voor het mislopen van een mogelijke finish in de WK-punten. De Duitser vatte zijn teleurstelling zonder omwegen samen: "Hij heeft mijn race verpest."