Lando Norris krijgt geen straf opgelegd voor de crash met teamgenoot Oscar Piastri in de slotronde van de sprintrace in Singapore. Hij komt weg met een 'no further action'.

Beide coureurs moesten zich zaterdag na afloop van de race melden bij de stewards, maar die besloten na beraad om geen verdere sancties uit te delen. Het incident vond plaats in de twintigste en tevens laatste ronde van de verkorte zaterdagrace op het Marina Bay Street Circuit. Piastri reed op dat moment op de vierde plaats, met Norris vlak achter zich. Bij het insturen van bocht 5 waagde Norris een inhaalactie aan de binnenkant, waarna het tweetal elkaar hard raakte en van de baan spinde. Piastri liep flinke schade op aan de achterkant van zijn McLaren en haalde de finish niet, terwijl Norris zijn weg kon vervolgen en als achtste over de streep kwam.

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Gedeelde schuld

De wedstrijdleiding bekeek de videobeelden en de telemetrie nauwkeurig voordat er een definitief besluit werd genomen over het incident met Piastri en Norris. In het officiële oordeel stellen de stewards vast dat beide coureurs blaam treffen voor de aanrijding en dat niemand als hoofdschuldige kan worden aangewezen. "De stewards oordelen dat beide coureurs hebben bijgedragen aan het incident en dat geen van beide coureurs volledig of in overwegende mate schuld had aan de botsing.", zo luidt de verklaring van de FIA.

Twee verhalen

Tijdens het verhoor gaven beide coureurs een eigen lezing van de gebeurtenissen. Piastri gaf aan dat hij de inhaalactie totaal niet had verwacht, zijn teamgenoot pas laat zag bij het insturen en vervolgens alsnog probeerde om ruimte te bieden. Norris verklaarde daarentegen dat zijn vooras zich al ver genoeg naast de bolide van Piastri bevond, maar dat hij zich probeerde terug te trekken, over de kerbstone reed en vol in de ankers ging voorafgaand aan het contact.