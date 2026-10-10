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verstappen, red bull, singapore, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE | Kwalificatie GP Singapore: Afvallers Q1: ALO, ALB, STR, PER, BOT en HAD

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore staat op het programma. Max Verstappen wist vrijdag de sprintpole te pakken, maar kan hij dat kunstje herhalen? We gaan het zien om 15:30 uur, want dan gaat het licht op groen op het Marina Bay Street Circuit.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Singapore

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Nu

15:56

Kwalificatie

We zijn begonnen met Q2 en het wordt direcht druk op de baan. 

7m geleden

15:50

Kwalificatie

Een opsteker bij Williams, Carlos Sainz is namelijk door naar Q2!

8m geleden

15:48

Kwalificatie

Het wordt onderaan het veld razend spannend. Pérez weet zichzelf niet veilig te rijden, Hadjar lijkt als laatste te blijven hangen in Q1. Ook Alonso, Albon, Stroll en Bottas worden uitgeschakeld.

11m geleden

15:46

Kwalificatie

Charles Leclerc sluit aan op P2 en Verstappen is inmiddels naar P5 gezakt. Antonelli is ondertussen ook aan het smijten met de W17 maar onderstuurt de eerste bocht uit.

13m geleden

15:44

Kwalificatie

Lewis Hamilton zet nu de snelste tijd neer met een 1:32.680!

15m geleden

15:42

Kwalificatie

De problemen gaan door bij Hadjar. Na een bezoekje in de pitstraat werd hij weer het circuit opgestuurd. "Het probleem is er nog steeds en de versnellingsbak lijkt vast te zitten", zo geeft hij op de radio aan.

15m geleden

15:42

Kwalificatie

In de gevarenzone staan momenteel: Bearman, Pérez, Bottas, Gasly, Bortoleto en Hadjar.

16m geleden

15:41

Kwalificatie

De Racing Bulls hebben ook de snelheid te pakken. Met nog zes minuten te gaan staat Lawson op P6, Lindblad is zojuist teruggeduwt naar P11.

17m geleden

15:40

Kwalificatie

Opvallend is dat Norris zijn snelste tijd heeft neergezet op acht ronden oude softbanden. De rode banden lijken ook in Singapore lang mee te kunnen gaan, zonder prestatieverlies.

18m geleden

15:39

Kwalificatie

Ook Norris is aan het aanzetten en met een 1:33.047 staat hij nu op P1, met teamgenoot Piastri op 29 duizendsten erachter. Verstappen staat nu op P3.

19m geleden

15:38

Kwalificatie

Verstappen troeft Hamilton af en springt naar P1 met een 1:33.241!

20m geleden

15:37

Kwalificatie

Ai! Het is nu echt mis voor Hadjar! 'De motor staat uit', zo geeft hij aan via de boardradio. De Fransman staat stil op de baan en de kwalificatie is voor hem voorbij.

21m geleden

15:36

Kwalificatie

Ook Hadjar gaat even buiten de baan, maar ook bij hem zijn er geen blijvende problemen.

22m geleden

15:35

Kwalificatie

De eerste tijden druppelen binnen en Lewis Hamilton staat momenteel bovenaan met een 1:33.311. De Red Bull's moeten nog over de streep komen, net als de Mercedessen.

23m geleden

15:34

Kwalificatie

Esteban Ocon verremt zich en komt bijna in de bandenstapels terecht. De Fransman kan zijn Haas in de achteruit zetten en zijn weg vervolgen.

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