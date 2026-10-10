De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore staat op het programma. Max Verstappen wist vrijdag de sprintpole te pakken, maar kan hij dat kunstje herhalen? We gaan het zien om 15:30 uur, want dan gaat het licht op groen op het Marina Bay Street Circuit.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Singapore
Kwalificatie
We zijn begonnen met Q2 en het wordt direcht druk op de baan.
Kwalificatie
Een opsteker bij Williams, Carlos Sainz is namelijk door naar Q2!
Kwalificatie
Het wordt onderaan het veld razend spannend. Pérez weet zichzelf niet veilig te rijden, Hadjar lijkt als laatste te blijven hangen in Q1. Ook Alonso, Albon, Stroll en Bottas worden uitgeschakeld.
Kwalificatie
Charles Leclerc sluit aan op P2 en Verstappen is inmiddels naar P5 gezakt. Antonelli is ondertussen ook aan het smijten met de W17 maar onderstuurt de eerste bocht uit.
Kwalificatie
Lewis Hamilton zet nu de snelste tijd neer met een 1:32.680!
Kwalificatie
De problemen gaan door bij Hadjar. Na een bezoekje in de pitstraat werd hij weer het circuit opgestuurd. "Het probleem is er nog steeds en de versnellingsbak lijkt vast te zitten", zo geeft hij op de radio aan.
Kwalificatie
In de gevarenzone staan momenteel: Bearman, Pérez, Bottas, Gasly, Bortoleto en Hadjar.
Kwalificatie
De Racing Bulls hebben ook de snelheid te pakken. Met nog zes minuten te gaan staat Lawson op P6, Lindblad is zojuist teruggeduwt naar P11.
Kwalificatie
Opvallend is dat Norris zijn snelste tijd heeft neergezet op acht ronden oude softbanden. De rode banden lijken ook in Singapore lang mee te kunnen gaan, zonder prestatieverlies.
Kwalificatie
Ook Norris is aan het aanzetten en met een 1:33.047 staat hij nu op P1, met teamgenoot Piastri op 29 duizendsten erachter. Verstappen staat nu op P3.
Kwalificatie
Verstappen troeft Hamilton af en springt naar P1 met een 1:33.241!
Kwalificatie
Ai! Het is nu echt mis voor Hadjar! 'De motor staat uit', zo geeft hij aan via de boardradio. De Fransman staat stil op de baan en de kwalificatie is voor hem voorbij.
Kwalificatie
Ook Hadjar gaat even buiten de baan, maar ook bij hem zijn er geen blijvende problemen.
Kwalificatie
De eerste tijden druppelen binnen en Lewis Hamilton staat momenteel bovenaan met een 1:33.311. De Red Bull's moeten nog over de streep komen, net als de Mercedessen.
Kwalificatie
Esteban Ocon verremt zich en komt bijna in de bandenstapels terecht. De Fransman kan zijn Haas in de achteruit zetten en zijn weg vervolgen.