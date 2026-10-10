Max Verstappen heeft zaterdag op uiterst dominante wijze de sprintrace in Singapore op zijn naam geschreven. Onder verraderlijke en kletsnatte omstandigheden op het Marina Bay Street Circuit reed de coureur van Red Bull onbedreigd naar zijn allereerste zege op de iconische stratenbaan. De sessie kende vooraf de nodige vertraging door hevige regenval en zag concurrent George Russell al vroeg in de muur eindigen.

De masterclass op het natte asfalt maakte grote indruk op de top van de Oostenrijkse renstal. Teambaas Laurent Mekies stak zijn bewondering voor het optreden van de Limburger niet onder stoelen of banken in gesprek met Viaplay-analist Ho-Pin Tung. Volgens de Franse leidsman reed zijn kopman simpelweg op een niveau waar de concurrentie op geen enkele manier een passend antwoord op had.

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Mekies lovend over demonstratie Verstappen

"Het voelt niet zo eenvoudig, maar Max en het team leverden ongelooflijk werk", klinkt het als Laurent Mekies terugblikt op het verloop van de verkorte zaterdagrace. "Niemand kon Max bijhouden in de verraderlijke omstandigheden op de intermediates op een natte baan. Hij zat echt op zijn eigen planeet."

De steeds veranderende weersomstandigheden zorgden voor de nodige kopzorgen aan de pitmuur, waar direct knopen moesten worden doorgehakt over de afstelling en het bandenmanagement. "Complimenten aan Max en complimenten aan het team", vervolgt Mekies. "Het is een lastig circuit om alles goed te doen en we hadden de regen niet verwacht, dus dit was positief."

Red Bull vindt aansluiting na updates in Milton Keynes

Het succes in de straten van Singapore staat dan ook allerminst op zichzelf. Red Bull toont al weken een duidelijke opwaartse lijn en heeft inmiddels weer een strijdwapen waarmee structureel voor de hoogste trede van het podium kan worden gevochten. Volgens Laurent Mekies werpt het intensieve ontwikkelingswerk in de fabriek in Groot-Brittannië nu zijn vruchten af.

"Dit is het gevolg van heel hard werk op de achtergrond in Milton Keynes, zowel voor het chassis als de power unit", legt Mekies uit over de stappen voorwaarts. "Het gaat niet om één onderdeel, maar het gaat erom dat iedereen heel goed samenwerkt om iets meer uit het pakket te halen en oplossingen te zoeken voor de beperkingen die we hadden. Beetje bij beetje hebben we meer uit de auto gehaald. Daarnaast hebben we de auto doorontwikkeld aan het chassis en de power unit, waardoor we nu al twee of drie races lang een auto hebben die mee kan doen om de overwinningen. Petje af voor iedereen in Milton Keynes."

Gevolgen voor stand en contrast met Hadjar

Dankzij zijn zege in de sprintrace klimt Max Verstappen naar de vijfde plaats in de WK-stand, waar hij Charles Leclerc tot op een enkel puntje is genaderd. Ook bij de constructeurs slaat het team een belangrijke slag: het gat naar McLaren op de derde stek is teruggebracht tot elf punten, een klassering die onder de streep miljoenen euro's aan extra prijzengeld oplevert.

De feeststemming kende aan de andere kant van de garage echter een bittere nasmaak door de vroege uitvalbeurt van teamgenoot Isack Hadjar, die werd getroffen door technische mankementen en mogelijk moet vrezen voor een gridstraf. "Aan de andere kant viel Isack al vroeg in de race uit", besluit Laurent Mekies over de problemen bij de tweede auto. "Dat maakt het weekend veel ingewikkelder. Het is zonde dat we hem geen kans konden geven om mee te doen. We moeten afwachten hoe de auto ervoor staat."