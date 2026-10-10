Max Verstappen heeft zaterdagmiddag optimaal geprofiteerd van een vroege crash van George Russell tijdens een kletsnatte sprintrace in Singapore. De Britse coureur pakte direct na de start de leiding, maar schoof in de allerlaatste bocht van de openingsronde hard van het Marina Bay Street Circuit af, waarna Verstappen het commando overnam en zijn auto foutloos naar de zege stuurde.

De wedstrijd op het stratencircuit ging met ruim een half uur vertraging van start nadat zware tropische regenbuien voor grote plassen op het asfalt hadden gezorgd. Pas om 11:30 uur lokale tijd vertrok het veld op intermediates. Russell kende een vliegende start en wist de koppositie te grijpen, maar onderschatte de verraderlijke omstandigheden vervolgens al snel op de spekgladde baan.

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Agressieve openingsronde

Verstappen reed op het moment van de crash vlak achter de Mercedes en zag het misverstand van zijn rivaal al vroeg ontstaan. Volgens de coureur van Red Bull Racing nam de leider in die openingsmeters simpelweg veel te veel risico met de beperkte grip. "Hij ging al een paar keer zijwaarts in die eerste ronde, dus ik denk dat hij al behoorlijk hard pushte in de eerste ronde. En toen in de laatste bocht raakte hij de witte lijn, en toen stuurde het hem natuurlijk naar links de muur in. Een gemakkelijke fout, denk ik. Pech tegelijkertijd. Maar ja, zodra ik hem zag gaan, zat ik waarschijnlijk in de beste positie vergeleken met de auto's achter me, omdat de spray het soms erg moeilijk maakt om te zien wat er gebeurt."

Aangepast schema

Door de hevige vertragingen rondom de verregende sprintrace is de planning voor de rest van de dag volledig op de schop gegaan. De organisatie maakte na afloop van de race dan ook bekend dat de aansluitende kwalificatie voor de hoofdrace officieel naar een later tijdstip is verschoven: 15:30 uur Nederlandse tijd.