Verstappen wint knotsgekke F1-sprintrace in Singapore met negen uitvallers

Max Verstappen heeft de Formule 1-sprintrace op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur bleef op de krappe straten van het Marina Bay Circuit op knappe wijze de concurrentie voor. Lewis Hamilton en Charles Leclerc completeerden het podium.

Ook in Singapore speelde het weer een grote rol. Vlak voor de start van de race over 100 kilometer waaide er een grote bui over het circuit, waardoor er in korte tijd een grote hoeveelheid water op het asfalt belandde. De start werd om deze reden uitgesteld. Met een buitentemperatuur van ruim 30 graden Celsius, was het asfalt opgewarmd tot 43 graden Celius, al zorgde de neerslag voor de nodige verkoeling. Uiteindelijk kwam om 11:20 uur Nederlandse tijd het bericht van de FIA dat er over tien minuten een formatieronde verreden zou gaan worden om de baanomstandigheden te bekijken. Het volledige veld verscheen op de intermediates om wat kilometers achter de safety car te verrijden.

Artikel gaat verder onder video

Pijnlijke crash voor wedstrijdleider Russell in openingsfase

Na twee ronden besloot de FIA met een staande start te vertrekken. Pole sitter Max Verstappen kwam niet goed van zijn plek en werd zo direct voorbij gestoken door George Russell, terwijl Lewis Hamilton vanaf de zesde plaats naar de derde stek schoot. Het volledige veld kwam zonder brokken door de eerste paar bochten, maar in de tweede ronde ging het mis. Russell raakte bij het uitkomen van de laatste bocht de kerbstone, verloor de achterkant van zijn Mercedes en raakte hard de muur. Daarmee was het einde verhaal voor de nummer twee in het wereldkampioenschap, terwijl de safety car de baan op werd gestuurd.

RUSSELL INTO THE WALL 💥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/FoI1xO47XN — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Vier DNF's vlak achter elkaar

Verstappen nam zo de leiding in de wedstrijd weer over, gevolgd door Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris. Achter de safety car was de chaos echter nog niet voorbij. Ook Lance Stroll stond stil langs de kant, nadat hij werd aangetikt door Sergio Pérez. Daarmee was het voor zowel de Aston Martin-coureur als de Cadillac-coureur einde verhaal, terwijl het voor Isack Hadjar ook een sprintrace werd om snel te vergeten. De Red Bull Racing-coureur parkeerde zijn RB22 - ogenschijnlijk met motorische problemen - achter de bandenstapels. Vervolgens werd duidelijk dat ook Franco Colapinto stilstond op de baan, terwijl Arvid Lindblad ook over de baan hobbelen, maar zijn weg weer wist te vervolgen. Daarmee waren we in één klap vijf coureurs kwijt.

More retirees from the early stages of #F1Sprint Stroll and Perez made contact on the opening lap and now Hadjar is out of the race #F1 #SingaporeGP https://t.co/Wl59qLCcmZ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Eveneens einde verhaal voor Bottas en Bortoleto

Aan het einde van de zesde ronde werd de safety car naar binnengehaald. Verstappen hield zijn hoofd koel bij de herstart en wist Hamilton achter zich te houden. Verder achterin ging het mis tussen Valtteri Bottas en Alexander Albon, waardoor we een korte gele vlag kregen en ook Bottas een DNF achter zijn naam kreeg. Ook voor Gabriel Bortoleto was het einde verhaal. De regie wist het allemaal maar moeilijk in beeld te brengen, maar ook de Audi-coureur was op een gegeven moment lopend richting de pits te zien.

Drama voor McLaren in de laatste ronde

Het laatste deel van de sprintrace verliep een stuk rustiger. Albon werd terug de pits in geroepen en kreeg eveneens een DNF achter zijn naam, terwijl Piastri de druk opvoerde bij Leclerc in het gevecht om de derde plaats. Tot een aanval kwam het echter niet, want in de laatste ronde ging het mis. Norris zette de aanval op zijn teammaat in, maar de twee raakten elkaar en spinden samen. Het McLaren-duo viel zo enorm terug in het veld. En daarmee was de top vijf bij het vallen van de vlag Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli en Lawson. Maar liefst negen coureurs kregen een DNF achter hun naam.