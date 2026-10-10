Kelly Piquet is dit weekend opgedoken in de Formule 1-paddock tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit.

Het raceteam van partner Max Verstappen deelde zaterdagochtend beelden van haar wandeling over het circuit ter voorbereiding op Sprint Saturday. Dat trok direct de nodige aandacht, aangezien de bezoeken van de Braziliaanse aan de koningsklasse de laatste tijd een stuk zeldzamer zijn geworden. Waar Piquet in eerdere seizoenen nog met grote regelmaat meereisde naar races over de hele wereld, kiest zij er tegenwoordig vaker voor om niet meer bij ieder raceweekend fysiek aanwezig te zijn. De hectiek rondom de overvolle kalender en haar eigen verplichtingen buiten het circuit zorgen ervoor dat publieke optredens van het model in de pitstraat een stuk schaarser zijn.

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Zonnige paddockentree

Haar aanwezigheid valt precies samen met de slotfase van een uitputtende triple-header in de Formule 1. Het circus reisde de afgelopen weken al af naar Azerbeidzjan en Maleisië, om nu neer te strijken onder het kunstlicht van de stadsstaat. Verstappen gaf in de paddock aan dat de achtergrond van Piquet, als dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, van onschatbare waarde is om het intensieve schema en het gezinsleven met hun dochter Lily en Penelope te combineren.