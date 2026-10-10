FIA grijpt in: kwalificatie Grand Prix van Singapore nu al uitgesteld

De start van de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is zaterdag officieel uitgesteld door de FIA. De sessie op het Marina Bay Street Circuit stond oorspronkelijk gepland om 15:00 uur Nederlandse tijd, maar die aanvangstijd bleek niet langer haalbaar.

De verschuiving is het rechtstreekse gevolg van het verloop van de eerdere sprintrace, die door hevige regenval forse vertraging opliep. Het sportieve reglement van de koningsklasse schrijft dwingend voor dat er minimaal drie uur moet zitten tussen de finish van de sprintrace en het begin van de kwalificatiesessie. Omdat het eerdere programma uitliep, moet de internationale autosportfederatie het tijdschema noodgedwongen opschuiven en zal een nieuwe aanvangstijd op een later moment worden vastgesteld.

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Verplichte pauze

Tijdens het uitstel buigt de wedstrijdleiding zich over een lange reeks incidenten die plaatsvonden op het asfalt. De stewards draaien overuren om alle botsingen en vergrijpen te beoordelen, zo blijkt uit de verdere toelichting: Veel onderzoeken na de race, waaronder nu Lando Norris voor het contact met Oscar Piastri, evenals Lance Stroll/Perez en Alexander Albon/Gabriel Bortoleto." Het meest besproken moment vond plaats in de absolute slotfase van de sprintrace. Norris vocht om de vierde positie met teamgenoot Piastri. De McLaren-coureurs raakten elkaar. De wedstrijdleiding heeft direct een formeel onderzoek ingesteld naar de aanrijding tussen de stalgenoten.