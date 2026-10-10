Dit is de aangepaste starttijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore

De FIA heeft bekendgemaakt hoe laat de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore van start gaat. De sessie werd uitgesteld, nadat de sprintrace van zaterdagochtend een stuk later op zijn eind liep dan gepland.

De race over honderd kilometer op het Marina Bay Circuit zou in eerste instantie om 11:00 uur Nederlandse tijd van start gaan, maar vlak voordat de sessie afgetrapt zou worden, brak er een enorme hoosbui los boven het circuit. De start werd daarom met een half uur uitgesteld, waarna de sprintrace zelf een lange safety car-fase kende. De kwalificatie voor de Grand Prix zou in eerste instantie om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaan, maar de FIA maakte vrijwel direct na het vallen van de vlag bekend dat de sessie werd uitgesteld.

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Aangepaste starttijd kwalificatie Grand Prix van Singapore

Inmiddels is bekend hoe laat we wel van start gaan met de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. De sessie begint om 15:30 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen wist eerder al poleposition te grijpen voor de sprintrace, om vervolgens zaterdagochtend de overwinning op zijn naam te schrijven. Hier had hij echter wel een uitvalbeurt van George Russell voor nodig. "De auto voelde weer vreselijk, we hebben wat werk te doen", vertelde de viervoudig wereldkampioen dan ook direct na afloop van de sprintrace tijdens zijn podiuminterview.