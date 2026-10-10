Russell verklaart pijnlijke reden achter crash F1-sprintrace Singapore

George Russell steekt zijn hand in eigen boezem en noemt zijn crash in de sprintrace van de Grand Prix van Singapore het gevolg van een grote inschattingsfout bij het uitkomen van de laatste bocht.

Russell ving de race over honderd kilometer aan vanaf de tweede plaats, maar wist bij de start van de race direct de leiding over te nemen van Max Verstappen. Een ronde later ging het echter mis voor de nummer twee in het wereldkampioenschap. Russell raakte de witte lijn bij het uitkomen van de laatste bocht, verloor de achterkant van zijn Mercedes en schoot de muur in. Daarmee kreeg de Brit opnieuw een nulpuntenresultaat achter zijn naam.

Artikel gaat verder onder video

Russell verklaart pijnlijke DNF in Singapore

Wat het extra pijnlijk maakt voor Russell, is dat er op zondag naar alle waarschijnlijkheid ook niet veel punten te verdienen zijn. De Mercedes-coureur heeft een gridstraf van veertig plaatsen gekregen vanwege een nieuwe motor, nadat hij afgelopen week in Maleisië stilviel met motorproblemen. De teamgenoot van Kimi Antonelli kan dus niet heel veel meer doen dan toekijken hoe de jonge Italiaan zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit blijft breiden.

"Ik schatte de laatste bocht verkeerd in", vertelt Russell na afloop bij Viaplay. "Toen ik op het gas ging, had ik meer vermogen dan ik had verwacht door de batterij. Ik ging een beetje wijd en in plaats van me terug te trekken ging ik er vol voor, maar daardoor raakte ik de witte lijn. Als je in de regen rijdt, is de belangrijkste regel: niet de witte lijn raken. Dat was een grote inschattingsfout van mij, dus daar ben ik teleurgesteld in."