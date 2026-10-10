Max Verstappen heeft deze zaterdag voor het eerst in zijn leven een race gewonnen in Singapore. Na een rommelige, natte en spectaculaire sessie kwam de viervoudig wereldkampioen als eerste over de streep. Tevreden is de Nederlander echter nog allerminst.

De korte zaterdagrace ging van start op een natte baan na een fikse regenbui, waardoor het veld te maken kreeg met verraderlijke omstandigheden. Hoewel de Nederlander de acht punten voor de zege wist binnen te slepen vóór de Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc, ligt zijn focus volledig bij de zondag.

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Moeizame start

Bij het doven van de lichten kwam Verstappen moeizaam van zijn plek. George Russell profiteerde meteen van de weifelende openingsmeters van de leider en pakte de koppositie over, al crashte Russell al in de openingsronde uit de wedstrijd. Verstappen heroverde daardoor de leiding, maar was na afloop niet te spreken over het vertrek vanaf zijn startplek. De coureur steekt zijn onvrede over die openingsfase niet onder stoelen of banken en plaatst een duidelijke kanttekening bij de behaalde overwinning. "Ja, ik bedoel, de start was weer verschrikkelijk, dus dat is iets wat we moeten verbeteren, want als dat morgen gebeurt, is je race voorbij", verklaart Verstappen over het haperende vertrek.

Focus op zondag

Ondanks dat Verstappen na de herstart soeverein naar de eerste plek reed op het opdrogende asfalt, hecht hij weinig emotionele waarde aan de winst in de verkorte race. Het weekendformat van de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap telt immers pas echt af naar de 61 ronden tellende confrontatie van morgenmiddag. "We hebben geprobeerd het binnen te halen, het is geweldig om de sprint te winnen, maar natuurlijk wil ik morgen winnen in de Grand Prix", legt Verstappen uit over zijn doelstellingen voor het verdere verloop van het raceweekend. "Ik wil morgen winnen, ik zie dit niet als een overwinning. Het zal heel nipt zijn tussen een paar auto's."