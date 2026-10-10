Max Verstappen heeft serieus nagedacht over een vroegtijdig pensioen uit de Formule 1 als gevolg van de ingrijpende wijzigingen in de motorreglementen. De viervoudig wereldkampioen liep met name tijdens de openingsfase van het huidige seizoen rond met sterke twijfels over zijn toekomst in de koningsklasse.

Pakweg een half jaar na die zware twijfels heeft de situatie echter een volledige ommekeer doorgemaakt. Verstappen zette zijn handtekening onder een nieuwe tweejarige verbintenis bij Red Bull Racing, waardoor hij nu tot en met 2030 vastligt bij de formatie uit Milton Keynes. De overweging om de helm definitief aan de wilgen te hangen was voor Max Verstappen allerminst een theoretische gedachte. Tijdens de eerste raceweekenden van het huidige seizoen was het gevoel om te stoppen sterker dan ooit tevoren. In gesprek over die moeizame periode geeft hij tekst en uitleg bij de mentale worsteling die hem destijds bezighield: "Ik heb er echt tegenaan gezeten. Vooral in de eerste weekenden van dit seizoen. Zo'n gevoel heb ik nooit eerder gehad", onthult hij in De Telegraaf.

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Signalen gehoord

Dat Verstappen uiteindelijk besloot door te gaan, hangt nauw samen met toezeggingen rond de toekomstige richting van de sport. De reglementaire koers wordt in de komende seizoenen namelijk iets gecorrigeerd, waarbij de traditionele krachtbron niet volledig ondergeschikt raakt aan de elektrische componenten. Daarnaast speelde het welzijn binnen zijn vertrouwde renstal een doorslaggevende rol bij het wegnemen van de twijfels. "De sport heeft natuurlijk wel een beetje geluisterd", legt Verstappen uit over de beweegredenen achter zijn ommekeer. "Er komen veranderingen aan de komende jaren, met een iets belangrijkere rol voor de verbrandingsmotor. Daarnaast heb ik het bij Red Bull heel erg naar mijn zin. Met de mensen met wie ik werk en hoe we als team opereren."

Focus op 2030

Hoewel presteren op het circuit altijd de hoogste prioriteit behoudt voor Verstappen, vormt de interne dynamiek het fundament onder de hernieuwde langetermijnverbintenis. Verstappen voelt het nodige respect vanuit de teamleiding en kijkt met vertrouwen naar de technische route die is ingezet, al houdt hij een slag om de arm over het daadwerkelijk uitdienen van de volledige termijn. "Kijk, het resultaat staat op één. Dat is het allerbelangrijkste. Maar je moet ook op je plek zijn en waardering voelen. En dat is echt het geval. Ook het toekomstplaatje ziet er positief uit. Of het een garantie is dat ik zeker tot en met 2030 actief blijf in de sport? Dat kun je nooit zo zeggen, maar dat is wel het doel."