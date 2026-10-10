Laurens van Hoepen maakt in 2027 de overstap naar MP Motorsport in het FIA Formula 2-kampioenschap. De 21-jarige coureur is daarmee de allereerste rijder die door de renstal uit Westmaas is vastgelegd voor dat seizoen.

Momenteel is Van Hoepen bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 2 bij het team van Trident. Daarin wist hij al de nodige indruk te maken met een poleposition in Montreal en vijf podiumplekken, waaronder fraaie finishes op het podium in Bakoe en op het stratencircuit Madring. Met nog twee raceweekenden voor de boeg vinden we hem terug op de tiende plaats in de tussenstand van het kampioenschap. Voor zijn overstap naar de opstapklasse richting de koningsklasse reed de Nederlander twee seizoenen in de Formula 3, waar hij destijds eveneens vijf keer naar het podium mocht rijden.

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Thuisbasis in oranje

Voor Van Hoepen voelt de aanstaande samenwerking met de formatie als een uiterst logische vervolgstap in zijn loopbaan. "Het is goed om eindelijk de krachten te bundelen met een team dat al sinds mijn kartdagen voor de deur staat", laat hij optekenen op de officiële website van het kampioenschap. "Ik heb hun ongelooflijke successen van dichtbij meegemaakt, vooral in mijn afgelopen vijf seizoenen in FRECA en FIA F3. Met de ervaring van een seizoen Formule 2 op zak heb ik het volste vertrouwen dat ik meer prijzen kan toevoegen aan hun indrukwekkende prijzenkast. MP is inmiddels een team van vele nationaliteiten, maar het voelt nog steeds als een natuurlijke stap om me bij het thuisteam te voegen en in de oranje thuis-kleuren te racen."

Nederlandse combinatie

Ook bij het management van MP Motorsport is men uiteraard uitermate verheugd met de komst van de landgenoot. Het team draait uitstekend mee in de top van het klassement en bezet momenteel de vierde positie in het constructeurskampioenschap met een puntentotaal van 190 punten. Teambaas Sander Dorsman ziet in de jonge coureur dan ook de ideale versterking om de ambities van de renstal kracht bij te zetten. "Ik ben ontzettend blij dat Laurens lid is geworden van onze MP-familie", vertelt Dorsman tevreden over de deal. "Een Nederlandse coureur met een Nederlands team zal altijd speciaal blijven. Met het duidelijke talent van Laurens en het debuutseizoen dat hij heeft neergezet, was het een kwestie van tijd voordat we samen zouden komen. Met Laurens aan boord als de eerste van onze F2-coureurs mikken we erop onze vorm in de voorhoede in 2027 voort te zetten."