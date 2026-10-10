Max Verstappen bewaart nog altijd warme herinneringen aan de seizoenen waarin hij de garage deelde met voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo en geeft eerlijk toe de Australiër te missen. De Limburger kijkt met veel plezier terug op de jaren waarin het duo samen uitkwam voor Red Bull Racing.

Tussen 2016 en eind 2018 waren de twee elkaars gelijken bij de Oostenrijkse renstal. Die gezamenlijke periode bracht niet alleen harde gevechten op de baan met zich mee, maar zorgde vooral buiten het asfalt voor een hechte vriendschap. Terwijl Verstappen inmiddels al geruime tijd de duidelijke kopman van het team is en Ricciardo zijn actieve loopbaan in de Formule 1 achter zich heeft gelaten, is het contact tussen de oud-collega's altijd gebleven.

Artikel gaat verder onder video

Mooie herinneringen

Wanneer Verstappen in een vraaggesprek gevraagd wordt of hij zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo mist op de startgrid, laat de Red Bull-coureur daar geen twijfel over bestaan. De Nederlander blikt met een glimlach terug op de unieke verstandhouding die de twee coureurs destijds opbouwden. "Ik mis mijn tijd met Daniel zeker, hij is een geweldige kerel, soms spreken we elkaar nog", reageert Verstappen openhartig op de vraag.

Leuke periode

Die klik is volgens Verstappen ook vandaag de dag nog direct voelbaar wanneer ze elkaar weer tegen het lijf lopen. "Terugkijkend was het echt een leuke periode in mijn carrière, ook met hem. We zien elkaar, praten erover en hebben dan een goede lach."