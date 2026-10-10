Hoe laat beginnen vandaag de sprintrace en kwalificatie in Singapore?

Max Verstappen en het voltallige Formule 1-veld maken zich op voor een bomvolle zaterdag op het Marina Bay Street Circuit in Singapore, waar zowel de sprintrace als de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staan. Op het 4,927 kilometer lange stratencircuit werd na slechts één enkele vrije training de startopstelling voor het zaterdagse spektakel al bepaald.

De sessies op zaterdag vragen fysiek het uiterste van mens en machine door de extreme hitte, de torenhoge luchtvochtigheid en de negentien veeleisende bochten. Voor Verstappen staat er dit weekend bovendien extra veel op het spel: de Nederlander viert zijn 250e Grand Prix en hoopt op het Aziatische stratencircuit zijn allereerste zege ooit te pakken.

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Sprintrace op zaterdag

De actie vandaag begint om 11:00 uur Nederlandse tijd met de officiële sprintrace, waarin de coureurs gedurende een uur strijden om de eerste WK-punten van het weekend. Omdat Singapore in de jaargang 2026 voor het eerst de status van sprintweekend heeft gekregen, vormt deze sessie tevens het sluitstuk van de sprintraces dit seizoen, na eerdere edities in China, Miami, Canada, Groot-Brittannië en Nederland.

Strijd om poleposition

Vier uur na de finish van de sprintrace volgt het tweede hoogtepunt van de zaterdag: de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore. Deze sessie begint om 15:00 uur Nederlandse tijd en duurt tot 16:00 uur. Tijdens deze traditionele opzet over drie segmenten strijden de twintig coureurs om de felbegeerde poleposition voor de hoofdrace op zondag, die over 62 ronden en een totale afstand van 305,337 kilometer wordt verreden.

Zaterdag 10 oktober

11:00 uur Sprintrace

15:00 uur Kwalificatie

Zondag 11 oktober

14:00 uur: Grand Prix van Singapore