FIA-geblunder zorgt voor chaos in paddock, Verstappen pakt sprintpole na onderzoek | GPFans Recap

De Grand Prix van Singapore beleefde een veelbewogen eerste dag! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De eerste dag van het raceweekend in Singapore is van start gegaan op deze vrijdag en door het sprintraceweekend was het meteen tijd voor actie met de sprintkwalificatie. De sessie werd een prooi voor Max Verstappen, al duurde het een tijdje tot deze daadwerkelijk bevestigd werd, nadat hij Lewis Hamilton ingehaald had onder een gele vlag-situatie in de sprintkwalificatie. Het was niet de enige chaos na afloop van de sessie, want door een blunder bij de FIA hadden bepaalde teams een oneerlijk voordeel in het eerste gedeelte.

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Verstappen pakt pole voor sprintrace Singapore, maar krijgt mogelijk nog gridstraf

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Formule 1-sprintrace in Singapore, maar wordt nog onderzocht voor een mogelijke overtreding onder een gele vlag. George Russell en Charles Leclerc completeerden het podium. Lees hier de hele samenvatting van de sprintkwalificatie in Singapore.

Hamilton probeert Verstappen straf aan te smeren: FIA kijkt naar incident

We zijn onderweg met het raceweekend van de Grand Prix van Singapore en momenteel wordt de sprintkwalificatie afgewerkt onder de kunstlichten van Marina Bay. Lewis Hamilton is daarin niet tevreden met Max Verstappen en probeert hem via de boardradio een straf aan te smeren. Lees hier het hele artikel over het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

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FIA reageert direct met statement na mogelijk oneerlijk verlopen SQ1

De FIA heeft toegegeven dat een menselijke fout binnen Race Control ten grondslag lag aan de chaos met de Overtake Mode tijdens het eerste deel van de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op vrijdagmiddag. Lees hier het hele artikel over de FIA-blunder in Singapore.

Wordt sprintkwalificatie ongeldig verklaard? Verstappen kan pole position dan kwijtraken

Een 'menselijke fout' heeft zojuist een impact gehad op de resultaten van de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Gaan er teams in protest tegen de uitslag die de startopstelling heeft bepaald voor de zaterdagsrace? Wat gebeurt er met de grid, als besloten wordt dat de sprintkwalificatie oneerlijk is verlopen en dat daarom de resultaten worden geschrapt? Lees hier het hele artikel over de chaos in Singapore.

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FIA velt oordeel over gele vlag-overtreding Verstappen en Hamilton in Singapore

Max Verstappen sleepte de snelste tijd binnen in de kwalificatie voor de Sprint richting de F1 Grand Prix van Singapore. Maar er hing lange tijd een vraagteken boven zijn pole position. Vanwege een mogelijke gele vlag-overtreding, werd er een onderzoek ingesteld. Wat hebben de stewards nu besloten over de Red Bull-coureur? Lees hier het hele artikel met de uitslag over Max Verstappen zijn vermeende overtreding.