Voor Red Bull-coureur Isack Hadjar is de vrijdag op het Marina Bay Street Circuit uitgelopen op een grote teleurstelling. De 22-jarige Fransman kende een lastige sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Singapore en moest na aanhoudende motorproblemen en een afgenomen rondetijd uiteindelijk genoegen nemen met de negende startplek voor de sprintrace.

De domper kwam hard aan bij de jonge teamgenoot van Max Verstappen, die op het stratencircuit juist pole position wist te pakken. Waar Hadjar tijdens de eerste vrije training nog uitstekend begon op de harde bandencompounds, ging het tijdens de kwalificatiesessie voor de sprintrace van kwaad tot erger. In het beslissende derde deel van de sessie (SQ3) ging hij over de limieten van de baan heen, waardoor zijn rondetijd werd geschrapt en hij zonder geldige tijd bleef steken op de negende plaats.

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Moeilijke omschakeling

In de paddock stak Hadjar zijn frustraties over het verloop van de dag niet onder stoelen of banken. De Fransman zag een veelbelovend begin volledig verdwijnen door technische problemen en een tegenvallende balans in de wagen. "Ja, ik weet het niet. Het is gewoon dat wat leek op een goede start van de dag veranderde in echt een zeer slechte prestatie. Ik weet het niet", verklaart Hadjar na afloop van de sessie. Vooral het grote verschil in wegligging tussen de oefensessie en de kwalificatie zorgde voor grote vraagtekens bij hem. Tijdens de enige vrije training leken de zaken er immers nog prima voor te staan, maar dat gevoel verdween al snel toen de zachte banden onder de auto werden gemonteerd.

Vechten met wagen

Hadjar legt uit dat hij daarna geen enkel ritme meer wist te pakken en bovendien te maken kreeg met sputterende techniek. "Ik voelde me meteen erg comfortabel in de eerste vrije training, maar dat was op de harde compound, en dat was het eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk nooit een goede ronde kunnen rijden. Ik ben gewoon aan het vechten met de auto en had motorproblemen tijdens de laatste run. Ik had het gewoon zwaar. Ik weet het niet, het is gewoon vreemd." Gevraagd of het gebrek aan ervaring op het zachtste rubber tijdens de training de boosdoener was, reageert Hadjar ontkennend. Hoewel de zachte banden duidelijk voor meer grip zorgden vergeleken met de mediums, bood dat geen oplossing voor de wegligging van de wagen. "De zachte band voelt absoluut als een enorme stap ten opzichte van de medium compound. Er was veel meer grip, maar dat maakte eigenlijk toch niet uit; alle andere coureurs stonden ook op het zachte rubber. Ik heb op dit moment gewoon het gevoel dat de auto niet bestuurbaar is."