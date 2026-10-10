Max Verstappen heeft zich openhartig uitgelaten over de veranderende rol van zijn vader Jos Verstappen binnen zijn loopbaan in de autosport. Waar de voormalig Formule 1-coureur in het verleden bij elke stap intensief betrokken was, is die bemoeienis de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen, zo laat de coureur weten tegenover De Telegraaf.

De viervoudig wereldkampioen ziet die verschuiving als een vanzelfsprekende ontwikkeling in zowel zijn professionele als zijn persoonlijke leven. Tegenwoordig regelt hij zijn zaken binnen Red Bull Racing dan ook voornamelijk zelfstandig met de formatie. Door de seizoenen heen heeft hij genoeg bagage opgebouwd om volledig op eigen benen te staan. Toch blijft de voormalig coureur op de achtergrond een vaste waarde. Jos reist nog geregeld mee naar circuits en dient als klankbord, maar heeft daarnaast een eigen gezin en een actieve rallycarrière.

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Natuurlijk proces

"Ja, het is een natuurlijk proces geweest dat mijn vader zich minder is gaan bemoeien met mijn carrière. Logisch ook dat ik nu zelf meer op ervaring doe en het meer met het team regel", vertelt Verstappen over de gang van zaken achter de schermen. "Daarnaast heeft mijn vader ook zijn eigen gezin en nog jonge kinderen. Maar als hij merkt dat het niet goed gaat, of dat ik minder in mijn vel zit, dan is hij er automatisch weer vaker bij." Het fundament voor het huidige succes werd gelegd tijdens de vroege kartjaren, waarin Verstappen en Jos stad en land afreisden om de top van de autosport te bereiken. Die intensieve periode vormt de basis voor de successen die het duo nu samen beleeft in het wereldkampioenschap.

Vruchten plukken

Verstappen geniet dan ook van de rijkdom en rust die de sportieve triomfen hen beiden hebben opgeleverd: "Het is mooi dat we samen zoveel mooie dingen hebben mogen beleven, en dat nog steeds doen. We hebben al veel meer bereikt dan we ooit hadden durven dromen. We zitten in mooie hotels, leiden een mooi leven. Dat is iets dat we vroeger samen hebben proberen op te bouwen. Mijn vader heeft ongelooflijk veel in mij geïnvesteerd en daar plukken we nu de vruchten van."