Max Verstappen kijkt tegenwoordig heel anders aan tegen tegenslagen en frustraties op de baan dan in de beginfase van zijn loopbaan, zo kan hij vertellen voordat hij dit weekend aan zijn 250e race begint.

Waar hij zeven jaar geleden zonder wereldtitels nog volop de bewijsdrang voelde, glijden mindere momenten nu een stuk makkelijker van hem af. De coureur van Red Bull Racing legt uit dat zijn behaalde successen voor flink wat rust zorgen. "Haha, nee! Dat denk ik niet, tenminste", reageert Verstappen in De Telegraaf op de vraag of hij frustraties nu anders verwerkt dan zeven jaar geleden. "Het helpt natuurlijk dat je al veel hebt. Dan geef je dingen makkelijker een plekje dan wanneer je je nog moet bewijzen aan alles en iedereen."

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Invloed van vaderschap

Hoewel zijn dochter Lily inmiddels anderhalf jaar oud is, zoekt Verstappen de verklaring voor het relativeren van mindere resultaten niet direct in het gezinsleven. Het vaderschap verandert volgens hem weinig aan zijn sportieve beleving op het asfalt, maar des te meer aan zijn dagelijkse routine buiten het racen om. "Ik denk het niet, althans niet qua het relativeren van een raceresultaat", legt Verstappen uit over de connectie tussen het ouderschap en zijn prestaties. "Verder heeft het natuurlijk wél veel invloed. Na een race probeer ik nu eigenlijk altijd op zondagavond direct naar huis te gaan. Om zoveel mogelijk tijd thuis te spenderen."

Direct naar huis

Die aangepaste reisstrategie zorgt ervoor dat Verstappen direct na afloop van een Grand Prix het vliegtuig pakt om snel terug te keren bij zijn gezin. Eenmaal thuis past hij zich geruisloos aan het ritme van zijn dochter aan. "Als ze slaapt, maak ik haar niet wakker. Dan laat ik haar uiteraard gewoon liggen. Maar ik ga vaak wel even bij haar kijken, zonder haar te storen. En zodra ze wakker is, wil ik zoveel mogelijk tijd met haar doorbrengen."

Afweging voor toekomst

Het afscheid nemen voor raceweekenden brengt inmiddels de nodige herkenning met zich mee voor Verstappen. Vroeger moest hij als driejarig jongetje zelf huilen wanneer zijn vader Jos Verstappen naar Formule 1-races vertrok, waardoor het destijds beter werkte als zijn vader stiekem vertrok. Nu merkt de coureur dat Lily het eveneens in de gaten krijgt wanneer hij zijn koffers pakt. Verstappen kiest er daarom bewust voor om vertrekprikkels te beperken en kijkt daarbij ook met een schuin oog naar de lange termijn: "Ik zie nu al dat mijn dochter het begint te merken als ik wegga. Dus zelfs nu probeer ik dat al te doen als ze het niet doorheeft. Dat wordt later ook een afweging als het om mijn toekomst gaat. Ik wil niet alleen maar weg zijn en wil mijn eigen kinderen zien opgroeien. Want als ze eenmaal achttien zijn, is er een kans dat ze 'doei' zeggen en de deur achter zich dichttrekken."