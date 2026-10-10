Wolff overweegt koerswijziging bij Mercedes na mislukte updates

Mercedes-teambaas Toto Wolff overweegt de ontwikkelingsfilosofie van zijn renstal flink op de schop te gooien. Het meest recente upgradepakket van de formatie brengt niet de gewenste resultaten, waardoor het team tijdens het raceweekend in Singapore naarstig zoekt naar antwoorden. Op het Marina Bay Street Circuit probeert de formatie te achterhalen waarom de nieuwe onderdelen tegenvallen, waarbij de focus al nadrukkelijk op de bolide van 2027 ligt.

Om een duidelijk vergelijk te kunnen maken, rijdt de Duitse renstal op de stratenbaan met een zogeheten split-spec strategie. WK-leider Kimi Antonelli is uitgerust met het volledige updatepakket, inclusief de herziene vloer en sidepods. Teamgenoot George Russell rijdt daarentegen weer met de configuratie die eerder tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe werd ingezet.

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Risico van omvangrijke updates

Het introduceren van één omvangrijk pakket brengt grote risico's met zich mee, zo legt Toto Wolff uit. Binnen het geldende budgetplafond moet Mercedes nauwkeurig afwegen hoe de financiële middelen worden besteed, waardoor het team er vaker voor kiest om vernieuwingen te bundelen in plaats van stapje voor stapje naar het circuit te brengen.

In gesprek met de aanwezige media vertelt Wolff over die afweging: "Wij zijn een van die grote organisaties die heel zorgvuldig moeten omgaan met hoe en wanneer we ons geld binnen het budgetplafond uitgeven. We dachten dat het strategisch de juiste beslissing was om naar een groter pakket toe te werken en dat vervolgens te introduceren. Daarbij loop je uiteraard het risico dat het behoorlijk lastig is om eruit te komen en te begrijpen waarom het niet heeft gewerkt, als het niet doet wat je had verwacht. Daarom gaan we voor de toekomst bekijken of we misschien kleinere stappen moeten zetten. Als er dan een waarschuwingslampje gaat branden, is het makkelijker om iets terug te draaien."

Herinneringen aan rampjaar 2022

De Oostenrijker ziet dat de wagen er met de vernieuwde onderdelen bepaald niet makkelijker op is geworden. Kimi Antonelli had flink wat te klagen over onderstuur en een instabiele achterkant van de bolide, terwijl George Russell met de oude specificatie juist een stuk constanter en sneller voor de dag kwam.

De teambaas van Mercedes maakt zelf een pijnlijke vergelijking met het begin van het vorige reglemententijdperk: "Er is op dit moment geen eenduidig antwoord, want tot nu toe heeft het gewerkt. Ik herinner me 2022 nog, dat ging lekker. We dachten dat we aan het begin van het seizoen anderhalve seconde aan de auto zouden toevoegen, maar dat pakte verkeerd uit. Sindsdien, en vooral dit jaar, hebben de upgrades die we brachten gewerkt. Denk aan Montreal: dat was een groot succes, het werkte heel goed. Als dit dan niet werkt, waarom niet? Dat is de belangrijkste vraag. Als we tot de conclusie komen dat bepaalde dingen niet waren zoals verwacht, moeten we uiteraard nadenken over de toekomst."

Mercedes rijdt met twee testcoureurs

Dat de geüpdatete wagen lastig te temmen is, kwam eerder ook in Sepang al aan het licht. Hoewel baantemperaturen en het specifieke asfalt in Zuidoost-Azië een rol kunnen spelen in het geheel, wil Toto Wolff tot op de bodem uitzoeken waar het verschil tussen de virtuele wereld van de windtunnel en het echte asfalt vandaan komt.

Wolff vervolgt: "De nieuwe auto lijkt wat lastiger te besturen. Daarmee zeg ik niet dat hij noodzakelijk langzamer is, want er zullen goede dingen in zitten. Misschien hebben we alleen nog niet ontdekt hoe we alles bij elkaar moeten brengen en goed moeten afstellen. De oudere auto is wat stabieler en heeft meer grip, maar dat is slechts één meetpunt. Die vergelijking hebben we in de eerste vrije training gemaakt. Er is een patroon, maar het belangrijkste is om precies uit te zoeken wat bij de oude en nieuwe uitvoering wel en niet werkt."

Het rijden met twee totaal verschillende configuraties is een noodzakelijk kwaad, stelt de teambaas: "Vervolgens moeten we de beste onderdelen combineren en bepalen welke ontwikkelrichting nodig is om de beste rondetijd te halen. Met twee verschillende auto's rijden is natuurlijk niet ideaal, maar dat compromis moeten we sluiten. We hebben op dit moment dus twee testcoureurs. Dat is nodig om zeker te weten dat we ook voor volgend jaar de juiste dingen doen. We hebben een paar maanden aan upgrades in de auto gestopt, duidelijk in een richting waarvan we denken dat die voordelen biedt. Misschien moeten we die alleen wat bijstellen om voor 2027 de juiste weg te vinden."