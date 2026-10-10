Het raceweekend in Singapore is volop onderweg en deze ochtend gaan we lekker vroeg van start met spektakel in de vorm van de sprintrace. Om 11:00 uur doven de lichten op het Marina Bay Circuit, waar Max Verstappen vanaf pole position zal beginnen. Mis niks in onderstaand liveblog.
LIVE | Sprintrace Grand Prix van Singapore
Einde liveblog
Daarmee sluiten we een dikke 1 uur en 20 minuten na de eigenlijke aanvangtijd van de sprintrace dit liveblog na een heerlijke sessie. Er valt genoeg na te bespreken de komende uren, mis daar niks van op onze website en sluit uiteraard om 15:00 uur weer aan voor de kwalificatie!
McLaren-incident
Het lijkt erop dat Norris te optimistisch de aanval inzette op een plek waar Piastri nergens heen kan. Daar wordt ongetwijfeld over nagesproken, zowel binnen het team als door de wedstrijdleiding. Norris heeft inmiddels het boetekleed aangetrokken, terwijl Piastri pislink niks meer zei over de boardradio.
Verstappen wint de sprintrace!
De viervoudig wereldkampioen ziet voor het eerst in zijn carrière het zwart/wit-geblokt in Singapore. Weliswaar in de sprintrace, niet minder lekker. Hamilton wordt tweede, Leclerc derde en Antoenlli vierde. Het zal in het McLaren-kantoortje gezellig worden zodirect.
Papaya-drama!
In de laatste ronde rijden plotseling de McLarens elkaar eraf! Wat een domme actie! Koren op de molen voor Antonelli, die niet voor het eerst alles heeft meezitten en zo twee plekken wint.
Geen straf voor Hamilton
De Brit is bekeken en heeft geen overtreding begaan onder de safety car.
We steven af op de finish
Nog 2 volle rondes te gaan. Verstappen stevent af op de zege, terwijl de McLarens vol op de staart zitten van Leclerc voor een podiumplek.
Albon de volgende uitvaller
Uitvaller nummer acht (!) is zo een feit. Albon moet zijn wagen stilzetten in de pitstraat.
Verstappen bouwt voorsprong uit
De Nederlander weet zijn voorsprong op Hamilton naar twee seconden uit te bouwen. Norris zit ondertussen kort op de staart van Piastri.
Hamilton genoteerd
De Brit heeft mogelijk een overtreding begaan tijdens de gele vlag-situatie en dus heeft de wedstrijdleiding een onderzoek ingesteld.
Bortoleto en Bottas klaar
De twee rijders zijn ook al klaar na een incident met Albon op de baan, zelfs nog achter de safety car. Albon kan wel door.
We zijn weer van start
Verstappen is wakker en is goed weg vanaf de leiding bij de herstart van deze race. Bearman waagt ondertussen zijn kans bij Gasly en gaat naar P8, de plek die rechtgeeft op het laatste puntje. Albon, Bortoleto en Bottas zijn de pits in gedoken.
Safety car ending!
We gaan weer racen na het einde van dit rondje als we de 7e ronde ingaan. Het lijkt ook wachten op het omslagpunt voor slicks, maar momenteel is het op grote delen van de baan nog wel erg nat, waar het op andere plekken kurkdroog is. Wie pakt de koe bij de horens?
Nog even de - toch wel enge - Russell-crash
Weer iemand stil!
Colapinto staat nu ineens weer stil en wordt al uitvaller nummer vijf in deze sprintrace. Weer softwareproblemen?
Hadjar is ook klaar
De uitvallers stromen binnen: ook Hadjar is klaar met deze sprintrace. Het lijkt op een motorprobleem voor de Fransman.