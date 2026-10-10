Hoewel Lewis Hamilton de hele kwalificatie snel was, moet hij uiteindelijk genoegen nemen met P3. Niet alleen was Max Verstappen sneller, ook teamgenoot Charles Leclerc wist de zevenvoudig wereldkampioen in de slotfase van Q3 af te troeven.

Hamilton was het hele weekend al goed op dreef in Singapore. Tijdens de sprintrace leek de Engelsman ook het tempo van winnaar Verstappen te kunnen volgen, maar een poging om de Nederlander in te halen bleef uiteindelijk uit. Tijdens de kwalificatie van zaterdagmiddag zat Hamilton er opnieuw goed bij. Hij werkte Q1 en Q2 als snelste af, maar kwam in de top tien-kwalificatie met een 1:31.496 iets meer dan één tiende tekort op polesitter Verstappen. Daardoor moet hij genoegen nemen met de derde startplek.

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Overstuur

Na afloop van de kwalificatie legt Hamilton uit: "Opnieuw een hele lastige Q3. Felicitaties aan Max, hij deed het opnieuw erg goed. We hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de kwalificatie en de auto voelde veel beter aan. Ik had het gevoel dat er meer in zat en was aan het pushen. Q1 en Q2 waren geweldig." In Q3 had hij vooral last van overstuur: "En in Q3 had ik ineens snapmomentjes in bocht 2 en 3. De rest van het rondje was goed. In het laatste rondje had ik veel snapmomenten. Het is een erg dunne lijn tussen wat goed is en wat niet werkt. (...) Het was niet goed genoeg van mezelf."

Grand Prix van Singapore

Voor de race op zondag hoopt Hamilton vooral dat Leclerc vanaf P2 met hem gaat samenwerken om Verstappen onder druk te zetten: "Red Bull heeft het goed gedaan met hun motor en hun auto. Met de upgrade in Bakoe staan ze er weer aan de voorkant. Hopelijk kunnen we morgen als team werken en Max onder druk zetten en hem misschien voorbijgaan."