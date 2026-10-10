Red Bull-teambaas Laurent Mekies hikt na de kwalificatie in Singapore op twee gedachten. Zo zag hij Max Verstappen opnieuw op het juiste moment het juiste rondje neerzetten, maar zag hij ook dat Isack Hadjar zaterdag eigenlijk de hele dag geen schijn van kans had.

Hadjar kende tijdens de sprintrace al problemen met zijn RB22, waarna zijn wedstrijd vroegtijdig werd gestaakt. Het team werkte hard aan de problemen, maar in Q1 bleek dat Hadjar nog altijd met problemen kampte en uiteindelijk geen tijd kon neerzetten. Verstappen kon in Q3 juist wel toeslaan en ging er met de pole position vandoor.

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Problemen Hadjar

Na afloop van de kwalificatie legt Mekies bij Viaplay uit: "Het was zeker geen soepele sessie. We moeten onze excuses aanbieden aan Isack. We hebben met hem nog geen kans gehad om echt te vechten dit weekend, met de problemen in de sprintrace en nu in de kwalificatie. De monteurs hebben er alles aan gedaan om de wagen weer te herstellen na de sprintrace, maar helaas liepen we tegen een nieuw probleem aan." Hadjar liep simpelweg achter de feiten aan: "Dus hij had geen enkele kans. Het is pijnlijk om achteraan te starten hier, maar we gaan ons best doen."

'Max reed het juiste rondje, op het juiste moment'

Aan de kant van Verstappen hangt er juist een goede sfeer: "Max had vanaf de eerste ronde de snelheid te pakken. Er waren verschillende auto's die om pole position konden vechten. Hij heeft het door de hele kwalificatie opgebouwd en hij deed wat Max altijd goed kan: het juiste rondje op het juiste moment. Het is een moeilijke baan en lastig om een perfect rondje te rijden."