Hoewel de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore Max Verstappen de beste startpositie heeft opgeleverd, kijkt de coureur zelf met gemengde gevoelens en enige verbazing terug op de zaterdagsessie. Op het Marina Bay Street Circuit wist de Nederlander zaterdag poleposition op te eisen door Charles Leclerc nipt achter zich te houden, maar eenvoudig waren de omstandigheden op de baan allerminst.

De eerste startplek in de Aziatische stadstaat is bijzonder welkom voor de Red Bull Racing-coureur. Tijdens voorgaande seizoenen verliep het raceweekend op de bochtige stratenbaan geregeld stroef, waardoor poleposition ditmaal voor extra genoegdoening zorgt in het kampioenschap.

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Verstappen over ontbrekende grip op nieuw rubber

Tijdens de beslissende fase van Q3 deed zich echter een opvallend fenomeen voor op het asfalt. Waar coureurs normaal gesproken snellere tijden op de klokken zetten zodra zij een verse set banden onderschroeven, merkte Max Verstappen juist het omgekeerde effect op de baan. "Dat is heel raar eigenlijk, want de grip was er gewoon niet op de nieuwe set", zo legt Verstappen in gesprek met Viaplay uit over de slotfase van de sessie. "Maar dit was natuurlijk goed voor mij. Het terugschakelen gaat het hele weekend alleen al moeilijk, maar vooral in deze kwalificatie ging het niet goed." Omdat vrijwel niemand erin slaagde om de eigen rondetijd in de slotseconden nog aan te scherpen, had de Limburger aan zijn eerdere richttijd genoeg om poleposition veilig te stellen.

Dreiging van Ferrari en foutjes bij Hamilton

Gedurende de opbouw van het kwalificatie-uur zag de concurrentie er gevaarlijk uit, waarbij met name de formatie van Ferrari indruk maakte op de tijdwaarneming. Max Verstappen zag echter dat de concurrentie kostbare tijd liet liggen, wat hem uiteindelijk goed uitkwam. "We maakten gewoon prima stappen gedurende de kwalificatie. Dat is ook wat je wilt", blikt Verstappen terug. "In Lewis zijn snelste ronde zaten wel wat foutjes, dus ik had wel gezien dat er nog twee tot drie tienden inzat bij hun. Gelukkig verbeterde bijna niemand in de laatste run, behalve Charles." Doordat Charles Leclerc net te kort kwam om de toptijd te kraken, bleef de eerste startplek definitief in handen van Verstappen.

Blik gericht op de startprocedure

Ondanks de uitstekende uitgangspositie blijft Max Verstappen nuchter en houdt hij de blik strak gericht op de openingsfase van de hoofdrace. Het bochtige stratencircuit staat er immers om bekend dat inhalen uiterst lastig is, waardoor de meters richting de eerste bocht van doorslaggevend belang worden. "Deze zijn we de laatste paar jaren vaak misgelopen, of gewoon totaal geen kans gehad. Het is wel een keer fijn dat het wel lukt. Normaal gezien is dit wel heel belangrijk voor de race. Nu weten we natuurlijk wel dat er nog een start moet gebeuren, dus daar moeten we natuurlijk wel op focussen", stelt Verstappen vast. "Het kan absoluut beter dan wat we soms hebben laten zien, dus dat moeten we proberen voor de race wel goed te doen. We proberen gewoon ons best te doen en dan zien we wel of het lukt of niet."

Een extra opsteker richting de zondag is de bandensituatie in de garage van Red Bull. Doordat Verstappen relatief weinig runs nodig had om zich vooraan te handhaven, bleef het rubber grotendeels gespaard. "Dat is ook altijd fijn. Ik heb helemaal niet zoveel rondjes gereden in de kwalificatie. Lekker rustig!"