Verstappen ontzettend blij met pole voor GP van Singapore: "Deze is heel speciaal"

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Singapore. Daarmee heeft de Nederlander zijn tot nu toe indrukwekkende weekend op het Marina Bay Circuit, sterk voortgezet.

Verstappen greep vrijdag al poleposition voor de sprintrace in Singapore, waarna hij zaterdagochtend de race over honderd kilometer op zijn naam schreef. Ondanks dat de viervoudig wereldkampioen na afloop ontevreden was over het gedrag van zijn RB22, kwam Verstappen ook in de kwalificatie voor de hoofdrace al snelste bovendrijven. De Limburger wist Charles Leclerc met 0,054 seconde nipt voor te blijven, met Lewis Hamilton daarachter op de derde stek. Kimi Antonelli en Lando Norris legden respectievelijk beslag op de vierde en vijfde plaats.

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Hele speciale pole position voor Verstappen

"Het ging goed. De marges zijn heel klein tussen de topteams, dus ik ben hier heel blij mee", vertelt Verstappen na afloop. "Deze wilde ik heel graag. De auto is sterk geweest het hele weekend, maar je kijkt altijd naar dingen die beter kunnen. Gelukkig was het goed genoeg voor pole vandaag." Historisch gezien komt Red Bull Racing vrijwel nooit goed voor de dag in Singapore, wat de pole extra bijzonder maakt: "Onze auto werkt een beetje anders ten opzichte van de vorige reglementen, waar we op andere gebieden van de baan sterk waren. Het is heel speciaal voor ons om hier pole te pakken", klinkt het.