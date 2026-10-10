Verstappen blijft domineren en pakt pole voor Grand Prix van Singapore

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Singapore. De Red Bull Racing-coureur wist Charles Leclerc in de Ferrari nipt voor te blijven.

Max Verstappen ging de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore in als grote favoriet. De Nederlander zette eerder op vrijdag al de snelste tijd op het bord in de sprintkwalificatie, om vervolgens de zeer chaotische race over honderd kilometer – na een uitvalbeurt van George Russell – op zijn naam te schrijven. Zelf was de viervoudig wereldkampioen echter niet tevreden over het gedrag van zijn RB22, en dus leken de kaarten nog verre van geschud. Bij het vrijgeven van de baan, verlicht door ruim 1600 kunstlampen, bedroeg de buitentemperatuur 30 graden Celsius, met een baantemperatuur van 41 graden Celsius.

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Q1 - Opnieuw motorproblemen voor Hadjar

Ook de kwalificatie begon, zoals bijna iedere sessie dit weekend, rommelig. Al na twee minuten werd de gele vlag gezwaaid, waarna duidelijk werd dat Esteban Ocon dwars op de baan stond. De Haas-coureur had naar eigen zeggen geen remmen en schoot rechtdoor, maar wist zijn neus nipt uit de muur te houden. Ook Isack Hadjar schoot rechtdoor bij bocht acht. De Red Bull Racing-coureur viel in de sprintrace uit met motorproblemen, maar de Oostenrijkse formatie leek de boel op tijd gerepareerd te hebben. Enkele bochten later viel Hadjar echter opnieuw stil: "De motor is uit!", klonk het. Verstappen was ondertussen met zijn eerste run goed voor een 1:33.241 en vloog daarmee naar de eerste stek in de tijdenlijst, gevolgd door Lewis Hamilton en Kimi Antonelli.

In het tweede deel van Q2 werd Hadjar opnieuw naar buiten gestuurd, maar dit keer hield zijn versnellingsbak het voor gezien. Het was een rommeltje bij Red Bull Racing. Verstappen geloofde het ondertussen wel en hield het bij één ronde, terwijl de concurrentie opnieuw naar buiten kwam. Hamilton eindigde uiteindelijk met een 1:32.429 bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Leclerc (+0.345), Norris (+0.346), Lawson (+0.456) en Piastri (+0.647). Het doek viel voor Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en dus Hadjar.

📻 "The engine is off" Hadjar momentarily stops on track but manages to get going again #F1 #SingaporeGP https://t.co/aECzY7FiZp — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Q2 - Verstappen nipt achter Hamilton

Ook in Q2 begon Hamilton direct snel. De zevenvoudig wereldkampioen klokte een 1:31.766 in de Ferrari met zijn eerste run en nam daarmee de eerste positie over, gevolgd door Antonelli en Verstappen. Verstappen was opnieuw erg ontevreden over zijn Red Bull en liet over de boordradio weten dat de auto verschrikkelijk aanvoelde. Russell en Norris completeerden op dit punt de top vijf, terwijl Pierre Gasly, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto zich in de gevarenzone begaven.

Verstappen wist zich met zijn tweede run aanzienlijk te verbeteren, maar bleef op een tiende achter Hamilton (1:31.529) op P1 steken. Norris, Leclerc en Antonelli completeerden de top vijf. Nico Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoelto en Colapinto grepen naast een ticket voor Q3.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ 11: Hulkenberg 12: Bearman 13: Ocon 14: Sainz 15: Bortoleto 16: Colapinto 💥 #F1 #SingaporeGP https://t.co/6ciKoH8mQJ — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Q3 - Verstappen pakt pole voor Grand Prix van Singapore

Verstappen begon sterk aan het derde en laatste kwalificatiedeel en zette een 1:31.373 op het bord. Daar bleef hij Hamilton een tiende mee voor, gevolgd door Antonelli, Leclerc en Norris. In de tweede runs werden er weinig verbeteringen meer gereden, behalve dat Leclerc aan Hamilton voorbij wist te gaan. Na het vallen van de vlag was het nog altijd Verstappen bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Leclerc, Hamilton, Antonelli en Norris.