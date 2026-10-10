De zaterdag in Singapore zit erop en na de sprintrace was er toch wel een flink gesprek nodig tussen Oscar Piastri en Lando Norris en Max Verstappen wist na de sprintpole van vrijdag, ook de pole position op zaterdag veilig te stellen.
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