Het sprintweekend in Singapore gaat langzaam maar zeker richting de climax op zondag, met de Grand Prix. Daarvoor heeft Max Verstappen de beste papieren, want de Nederlander wist de pole position te pakken.

Dat doet Verstappen naast niemand minder dan Charles Leclerc, die de tweede tijd wist te noteren. Lewis Hamilton was al het hele weekend snel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde startplek, naast klassementsleider Kimi Antonelli op P4. Lando Norris (P5) en Oscar Piastri (P6) delen de derde startrij en Pierre Gasly vangt de Grand Prix van Singapore aan vanaf P7. Liam Lawson is de beste Racing Bulls op de achtste stek en daarachter staat teamgenoot Arvid Lindblad. Nico Hülkenberg kan jagen op punten vanaf P10.

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Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Singapore

Oliver Bearman (P11) en Esteban Ocon (P12) delen de zesde startrij en Carlos Sainz zal de wedstrijd starten vanaf de dertiende plek. Gabriel Bortoleto kon zijn teamgenoot niet volgen en staat op P14, terwijl Franco Colapinto vanaf de vijftiende plek vertrekt. Fernando Alonso moet het doen met P16 en Alexander Albon vangt de wedstrijd op het Marina Bay Street Circuit aan vanaf de zeventiende plek, voor de neus van Lance Stroll (P18). Sergio Pérez is op P19 de beste Cadillac en Valtteri Bottas vertrekt vanaf P20. George Russell (P21) staat samen met Isack Hadjar (P22) op de laatste startrij.