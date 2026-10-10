Isack Hadjar kijkt met een flinke dosis frustratie terug op de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit. De Franse coureur van Red Bull Racing zag zijn zaterdagavond compleet in het water vallen door aanhoudende problemen met zowel de motor als de versnellingsbak. Daardoor slaagde hij er niet in om een geldige tijd neer te zetten en moet hij de race op zondag vanaf de 22e en laatste plek aanvangen.

De ellende begon zaterdagmiddag overigens al tijdens de sprintrace, waarin de teamgenoot van Max Verstappen al in de derde ronde de strijd moest staken vanaf de negende plek door acuut vermogensverlies. Hoewel de monteurs richting de kwalificatie nog diverse motoronderdelen vervingen, ging het in Q1 al snel weer mis. Eerst liet de motor het afweten en vervolgens weigerde ook de versnellingsbak dienst, waardoor Hadjar niet meer kon op- of terugschakelen.

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Frustratie over onbenutte bandensets

Voor de camera van Sky Sports F1 steekt Isack Hadjar zijn teleurstelling over de verloren baantijd dan ook niet onder stoelen of banken: "Het maakt me echt pislink, want ik wil gewoon rijden. Nee, ik wil kilometers maken. Eerlijk gezegd maakt die 22e plek me niets uit. Ik wil gewoon naar buiten gaan en mijn ding doen. Gas geven. Ik heb op dit moment een heleboel zachte banden in de garage liggen die niet gebruikt gaan worden. En dat is momenteel nog het meest frustrerende. Ik wil gewoon op de baan zijn en vechten met de andere jongens." Isack Hadjar baalt van de pech die hem in Singapore trof.

Noodzaak van verse onderdelen

Het contrast met zijn eerdere reeks puntenfinishes is dan ook groot voor Isack Hadjar. De coureur hoopt dan ook dat het team stevig ingrijpt om de auto voor de hoofdrace weer rijdend te krijgen, zelfs als een eventuele ingreep een gridstraf of een start vanuit de pitstraat oplevert: "Ja, absoluut. We hebben nieuwe spullen nodig. Morgen is natuurlijk een kans, want dit weekend valt alles uit elkaar. We hebben echt een frisse herstart nodig."