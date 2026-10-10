McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zaterdag fel uitgehaald naar aanleiding van de botsing tussen Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de sprintrace in Singapore. In de absolute slotfase van de korte race op zaterdag raakten de teamgenoten elkaar in bocht 5, nadat Norris een late inhaalactie inzette. Het contact zorgde ervoor dat Piastri spinde, in de muur belandde en direct klaar was, terwijl Norris zijn bolide als achtste over de streep bracht.

De wedstrijdleiding stelde meteen een onderzoek in naar het incident, maar besloot uiteindelijk geen tijd- of gridstraffen uit te delen. Volgens de stewards troffen beide coureurs blaam en werd het voorval afgedaan als een regulier race-incident. Desondanks heerste er binnen het team uit Woking grote teleurstelling. Door de crash zag McLaren kostbare punten in rook opgaan, waardoor het gat naar Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap terugliep tot nog maar elf punten.

Artikel gaat verder onder video

Stella noemt crash simpelweg onacceptabel

In gesprek met Sky Sports windt de 55-jarige Andrea Stella er geen doekjes om en maakt hij duidelijk dat dergelijke taferelen op de baan absoluut niet getolereerd worden. "Contact zien tussen twee McLarens op deze manier is simpelweg onacceptabel", stelt Stella vast na afloop van de race. "Dit is iets wat we met onze coureurs gaan bespreken. We zullen dat in besloten kring doen. We zullen benadrukken dat het teambelang veel groter is dan ieder van ons afzonderlijk. Er is geen ego, er is geen persoon die groter is dan het belang van het McLaren Formula One team." Andrea Stella benadrukt dat geen enkel ego groter is dan het team van McLaren.

Teambelang en interne evaluatie

Volgens teambaas Andrea Stella blijft de basisfilosofie van McLaren ondanks de hectiek gewoon van kracht, al maakt het voorval duidelijk dat de interne afspraken moeten worden aangescherpt. Lando Norris heeft inmiddels binnenskamers zijn excuses aangeboden voor zijn rol in het gevecht. De Italiaan verwacht dan ook dat de gesprekken achter gesloten deuren tot een goede oplossing leiden: "Dit zal opnieuw worden onderstreept. Ik weet zeker dat dit, zoals altijd, gesprekken zullen zijn die ertoe leiden dat het team meer verenigd en nog sterker voor de dag komt."

Oproep tot voorzichtigheid op de baan

Ondanks zijn harde woorden onderstreept Andrea Stella dat er absoluut geen sprake was van opzet tussen de McLaren-coureurs, maar dat het puur ging om te hard racen in een krappe bocht. Hij benadrukt dat coureurs in kansrijke posities simpelweg meer marge moeten inbouwen om herhaling op het asfalt te voorkomen. Voor Stella en zijn manschappen gaat de focus nu volledig op de Grand Prix van zondag in Singapore, waar Lando Norris vanaf de zevende plek zal starten.