close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • Vlag van Nederland
  • Vlag van Verenigd Koninkrijk
  • Vlag van Nederland

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

Vlag van Nederland Vlag van Verenigd Koninkrijk
Verstappen before FP1 in Singapore — Foto: © IMAGO

Verstappen komt op slippers persconferentie in Singapore binnen

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen heeft na Maleisië ook in Singapore de smaak te pakken. De Nederlander domineert het weekend en ook de pole position voor de Grand Prix van Singapore staat op zijn naam, voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Sinds de updates in Bakoe is de RB22 een stuk beter te besturen en is er ook meer tempo gevonden. Toch zit Isack Hadjar momenteel vooral in de hoek waar de klappen vallen. Waar Verstappen in Singapore de ene na de andere sessie als snelste afsluit, kampt de Fransman vooral met technische problemen, waardoor hij zondag van achteren moet starten.

De Nederlander zat er wel heel comfortabel bij in Singapore

Op de persconferentie in Singapore mochten Verstappen, Leclerc en Hamilton aanschuiven voor het gesprek met de pers. Het is tropisch warm in Singapore en Verstappen heeft zich dan ook op de omstandigheden gekleed. In een korte broek en op slippers werkt de Nederlander zijn verplichtingen af.

Ontdek het op Google Play
x