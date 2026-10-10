Max Verstappen heeft na Maleisië ook in Singapore de smaak te pakken. De Nederlander domineert het weekend en ook de pole position voor de Grand Prix van Singapore staat op zijn naam, voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Sinds de updates in Bakoe is de RB22 een stuk beter te besturen en is er ook meer tempo gevonden. Toch zit Isack Hadjar momenteel vooral in de hoek waar de klappen vallen. Waar Verstappen in Singapore de ene na de andere sessie als snelste afsluit, kampt de Fransman vooral met technische problemen, waardoor hij zondag van achteren moet starten.

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De Nederlander zat er wel heel comfortabel bij in Singapore

Op de persconferentie in Singapore mochten Verstappen, Leclerc en Hamilton aanschuiven voor het gesprek met de pers. Het is tropisch warm in Singapore en Verstappen heeft zich dan ook op de omstandigheden gekleed. In een korte broek en op slippers werkt de Nederlander zijn verplichtingen af.