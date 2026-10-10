Kim Kardashian heeft zaterdagochtend voor een grote verrassing gezorgd door haar opwachting te maken in de Formule 1-paddock van het Marina Bay Street Circuit tijdens het weekend van de Singapore Grand Prix.

De 45-jarige Amerikaanse verscheen in de pitbox van Ferrari om haar partner Lewis Hamilton aan te moedigen tijdens de allereerste sprintrace die in de Aziatische stadstaat werd georganiseerd. Haar onaangekondigde verschijning zorgde meteen voor de nodige opwinding rondom de pitstraat, waar fotografen en toeschouwers zich snel verzamelden om een glimp van de beroemdheid op te vangen. Voorafgaand aan de start van de sessie nam Kardashian rustig plaats binnen het team om de voorbereidingen van dichtbij mee te maken, terwijl de monteurs de laatste hand legden aan de wagen van Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Steun in Singapore

De steun vanaf de pitmuur bleek niet zonder resultaat te blijven op de kletsnatte baan in Singapore. Hamilton begon de zaterdagsprint vanaf de zesde startpositie, maar kende een uitstekende openingsfase waarin hij direct oprukte naar de derde stek. Nadat voormalig teamgenoot George Russell in de tweede ronde aan de leiding crashte met zijn Mercedes, schoof de Brit zelfs door naar de tweede plaats achter racewinnaar Max Verstappen. Daarmee sleepte de zevenvoudig wereldkampioen kostbare punten binnen voor de Italiaanse renstal.

Bekende romance

Het is de tweede keer dit seizoen dat de Amerikaanse zakenvrouw bij een Grand Prix-weekend verschijnt om Hamilton aan te moedigen. Eerder dit racejaar dook Kardashian al op tijdens de prestigieuze Monaco Grand Prix in juni, waar ze na afloop eveneens onder het podium stond toen de coureur als tweede over de meet kwam. Tijdens die race in het prinsdom haalde ze bovendien de schijnwerpers door Martin Brundle van Sky Sports te negeren toen die zijn traditionele ronde over de startgrid maakte én door de inmiddels beruchte handdoek van Kimi Antonelli zomaar te pakken.