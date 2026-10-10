Het raceweekend in Singapore werkt toe naar de Grand Prix. Vandaag zijn er dan ook weer een heleboel nieuwtjes naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in de GPFans Recap.

Max Verstappen wist na de sprintoverwinning ook de pole position te pakken. Toto Wolff overweegt een koerswijziging nadat Mercedes wat snelheid lijkt te hebben ingeleverd en de FIA heeft zich gebogen over het onderonsje tussen het duo van McLaren. Ondanks de klapper deelt de FIA geen straf uit. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 10 oktober.

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Norris ontspringt de dans na botsing met Piastri tijdens sprintrace Singapore

Lando Norris krijgt geen straf opgelegd voor de crash met teamgenoot Oscar Piastri in de slotronde van de sprintrace in Singapore. Hij komt weg met een 'no further action'. Lezen waarom de FIA hiervoor heeft gekozen? Klik hier!

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Verstappen wint knotsgekke F1-sprintrace in Singapore met negen uitvallers

Max Verstappen heeft de Formule 1-sprintrace op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur bleef op de krappe straten van het Marina Bay Circuit op knappe wijze de concurrentie voor. Lewis Hamilton en Charles Leclerc completeerden het podium. Lezen hoe de sprintrace is verlopen? Klik hier!

Mekies trots op Verstappen en baalt van problemen Hadjar: "Het is pijnlijk"

Red Bull-teambaas Laurent Mekies hikt na de kwalificatie in Singapore op twee gedachten. Zo zag hij Max Verstappen opnieuw op het juiste moment het juiste rondje neerzetten, maar zag hij ook dat Isack Hadjar zaterdag eigenlijk de hele dag geen schijn van kans had. Lezen hoe Mekies terugkijkt op de zaterdag van Red Bull in Singapore? Klik hier!

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Wolff overweegt koerswijziging bij Mercedes na mislukte updates

Mercedes-teambaas Toto Wolff overweegt de ontwikkelingsfilosofie van zijn renstal flink op de schop te gooien. Het meest recente upgradepakket van de formatie brengt niet de gewenste resultaten, waardoor het team tijdens het raceweekend in Singapore naarstig zoekt naar antwoorden. Op het Marina Bay Street Circuit probeert de formatie te achterhalen waarom de nieuwe onderdelen tegenvallen, waarbij de focus al nadrukkelijk op de bolide van 2027 ligt. De hele verklaring van Wolff lezen? Klik hier!

Verstappen blijft domineren en pakt pole voor Grand Prix van Singapore

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Singapore. De Red Bull Racing-coureur wist Charles Leclerc in de Ferrari nipt voor te blijven. Lezen hoe de kwalificatie in Singapore verliep? Klik hier!