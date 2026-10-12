Verstappen deelt podiumfeest met vertrekkende Lambiase: "Heel speciaal"

Max Verstappen heeft na zijn meest recente overwinning in Singapore een bijzonder podiummoment beleefd met race-engineer Gianpiero Lambiase. De aanwezigheid van de vertrouwde man op de pitmuur zorgde voor extra emotie bij de Oostenrijkse formatie, aangezien de engineer na een langdurige samenwerking afzwaait bij Red Bull Racing.

De huldiging had een extra feestelijke lading doordat het duo nog niet eerder samen zegevierde op deze specifieke baan. Voor Lambiase markeert dit podium een van zijn laatste bezoeken aan het ereschavot namens de renstal, waar hij door de jaren heen een sleutelrol vervulde in de vele successen van de coureur. Lambiase vertrek namelijk dit seizoen bij Red Bull en maakt de overstap naar het team van McLaren.

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Verstappen herinnert zich voorspelling

Tijdens de festiviteiten dacht Verstappen onmiddellijk terug aan een eerdere uitspraak van zijn vaste kompaan. "Ik herinner me dat hij vorig jaar in Vegas tegen me zei: 'Dit is misschien de laatste keer dat ik op het podium sta.' Ik zei: 'Doe niet zo gek, we gaan nog veel meer winnen.' Maar ik riep het bijna over mezelf af. Het was geweldig dat ze hem naar boven stuurden. We weten allemaal dat hij weggaat, dus het was heel speciaal om hier samen op het podium te staan op een circuit waar we nog niet eerder samen hadden gewonnen", vertelt de Red Bull-kopman.

Verstappen spreekt van "opluchting" in Singapore

De overwinning bracht na een slopend weekeinde bovendien de nodige rust met zich mee. "Het was natuurlijk een opluchting om hier te winnen. Als je voor de eerste keer op een baan wint, is dat altijd heel speciaal en mooi. Ik was heel blij met het hele weekend. Tegelijkertijd was ik waarschijnlijk ook blij dat het voorbij was. De race was lang genoeg en ik heb ontzettend veel gezweet", aldus Verstappen.

Tom Hart wordt nieuwe race-engineer

Binnen Red Bull Racing is Tom Hart aangewezen als de toekomstige race-engineer van de Nederlandse coureur. Om die overdracht soepel te laten verlopen, draagt Lambiase tijdens drie van de resterende zes Grands Prix (Austin, Brazilië en Las Vegas) de taken op de boordradio over aan Hart. Tijdens de raceweekenden in Mexico, Qatar en Abu Dhabi neemt de vertrouwde engineer de microfoon zelf weer over.