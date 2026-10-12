Kim Kardashian heeft zondag tijdens de Grand Prix van Singapore voor een opvallend soepel moment gezorgd in gesprek met Martin Brundle.

De realityster was naar het Marina Bay Street Circuit afgereisd om haar partner, Ferrari-coureur Lewis Hamilton, een hart onder de riem te steken en verscheen voorafgaand aan de start op de rode loper bij het Padang Stage-gebied. Waar ontmoetingen tussen grote beroemdheden en de Britse verslaggever op de grid nogal eens uitmonden in pijnlijke televisie, verliep het onderonsje ditmaal bijzonder ontspannen. Het contrast met eerdere bezoeken aan de paddock was dan ook aanzienlijk. Eerder dit jaar zorgde een ontmoeting tussen Kardashian en Brundle in de straten van Monaco immers nog voor een stroeve en ongemakkelijke situatie op de grid, waarbij het contact vrij plotseling werd afgebroken. In Singapore zocht de verslaggever de Amerikaanse mediapersoonlijkheid opnieuw op voor de camera's van Sky Sports F1, maar dit keer reageerde zij vlot en zonder enige twijfel op de vragen.

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Ontspannen sfeer

Kardashian trapte het korte gesprek af met een knipoog naar het eerdere voorval en vroeg met een glimlach hoe de vork in de steel zat. "Kende ik de regels niet? Zijn we op de verkeerde manier begonnen met elkaar?", vroeg Kardashian meteen nadat Brundle op haar afkwam. De interviewer van dienst had haar het incident in ieder geval al lang vergeven: "Nee, het is helemaal prima."Kardashian liet het eerdere ongemak daarmee achter zich en maakte tijdens het onderhoud op de loper zelfs grapjes over de situatie. De Amerikaanse stak haar enthousiasme over het raceweekend niet onder stoelen of banken en omschreef de Formule 1-wereld tegenover Brundle als geweldig, leuk en wild, waarmee de eerdere kou tussen de twee definitief uit de lucht leek.