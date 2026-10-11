Na de F1 Grand Prix van Singapore zal Lewis Hamilton niet verschijnen voor de aanwezige media. De Ferrari-coureur voelt zich zo belabberd dat hij onderzocht moest worden door het medische team van de FIA.

Hamilton ving de race op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de derde positie en bleef achter Max Verstappen en Charles Leclerc. Na de wissel naar de softs klaagde hij dat hij vastzat achter zijn teamgenoot, die de zachte band voor de mediumcompound had verruild. Hamilton moest echter zo lang door op de softs dat het Pirelli-rubber compleet op was in de slotfase. De Brit zakte daardoor helemaal terug naar de zesde plaats achter niet alleen Leclerc, maar ook Kimi Antonelli, Lando Norris en Oscar Piastri.

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Medisch onderzoek voor Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen was niet tevreden over hoe zijn Grand Prix van Singapore was verlopen en bood via de boardradio zijn excuses aan. We zullen nu na de race niet meer van hem horen in de mediapen. Een woordvoerder van Ferrari heeft laten weten dat Hamilton zich niet lekker voelde na de race en onderzocht is door het medische team van de FIA. De internationale autosportbond heeft hem toestemming gegeven om de mediaverplichtingen over te slaan.