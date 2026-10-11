Voor Kimi Antonelli was het een zwaarbevochten P3 in Singapore. De Italiaanse klassementsleider heeft vooral geprofiteerd van het gevecht dat voor hem plaatsvond tussen Lewis Hamilton en Lando Norris. Vervolgens wist hij daarvan te profiteren om op het podium te klimmen.

Antonelli vertrok zondagmiddag vanaf P4 op het Marina Bay Street Circuit en wist als derde over de streep te komen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de jongeling kreeg diverse tracklimits aan zijn broek en balanceerde op het randje van een mogelijke straf. Uiteindelijk wist hij echter binnen de lijntjes te blijven.

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Antonelli kan kampioen worden in Austin

Achteraf geeft Antonelli aan dat het toch wel een lastige race was. "Het was een pittige race, maar ik ben wel erg blij met het podium. Ik heb gebruik kunnen maken van het gevecht tussen Lando en Lewis. Toen kon ik de move op hen maken. Om vervolgens P3 mee naar huis te nemen, is erg lekker", zo legt hij uit. Jenson Button confronteert de jongeling vervolgens met het feit dat hij komend raceweekend in Austin al kampioen kan worden, maar Antonelli laat zich niet gek maken: "Kan dat? Echt waar? Laten we ons daar geen zorgen om maken. We gaan gewoon het best mogelijke weekend hebben en dan klaren we het klusje wel."