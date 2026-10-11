Charles Leclerc scoort zijn vijfde podium van het Formule 1-seizoen 2026. Hij is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Singapore. Het was echter een rommelige wedstrijd voor Ferrari samen met teamgenoot Lewis Hamilton.

Leclerc ving de race op het Marina Bay-stratencircuit aan als tweede. Hij bleef vlak achter poleman Max Verstappen en voor Hamilton. De Monegask was op de softs begonnen, terwijl Hamilton de openingsfase op de mediums deed. Na de pitstops stond de laatstgenoemde op de snellere band en hij klaagde dat Leclerc hem aan het ophouden was. Uiteindelijk kwam Hamilton niet voorbij aan zijn ploegmaat op de baan, maar kreeg wel P2 in handen toen Leclerc stopte voor een nieuw setje softs tijdens de VSC voor Lance Stroll.

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Geen spijt van aanpak in Singapore

Dankzij het nieuwe Pirelli-rubber reed Leclerc weer terug richting de tweede plaats, terwijl Hamilton helemaal naar P6 zakte. De zevenvoudig wereldkampioen bleef mopperend achter, maar Leclerc kan juichen na het verdienen van zijn podiumresultaat. "We waren snel in de openingsfase, maar tijdens die eerste stint hadden we iets meer last van bandenslijtage. We zijn toen overgestapt naar een iets andere strategie ten opzichte van Max vanwege de [virtual] safety car. Ik geloofde er tot het einde in dat ik hem kon pakken. Ik pushte zo hard aan het begin van die laatste stint, maar dat hielden de banden niet langer vol. Ik heb alles gegeven en ik heb nergens spijt van. Er was niet veel meer wat ik had kunnen doen."

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"Al hoewel, misschien had ik wat agressiever kunnen zijn bij de start", blikt Leclerc terug op de run richting de eerste bocht, waarin hij zij-aan-zij ging met Verstappen. "Het is nou eenmaal zoals het is. Ik heb nog steeds het gevoel dat we qua pace een achterstand hebben, maar we hadden een paar kleine, nieuwe onderdelen naar Singapore meegenomen die wel hebben geholpen om een stap vooruit te zetten."