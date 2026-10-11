Ferrari-sportief directeur Diego Ioverno heeft kritiek geuit op de wedstrijdleiding na het uitblijven van een straf voor Max Verstappen in Singapore. De Nederlander veroverde zaterdag zijn vijftigste poleposition door de Scuderia met een minimaal verschil van 0,054 seconde voor te blijven, nadat hij eerder op de dag al de sprintrace op zijn naam schreef. Volgens de Italiaanse renstal had de startopstelling er echter heel anders uit moeten zien vanwege een voorval tijdens de sprintkwalificatie.

Tijdens die sessie passeerde de coureur van Red Bull Racing concurrent Lewis Hamilton in een zone waar een gele vlag werd gezwaaid. De stewards besloten na afloop echter om geen actie te ondernemen tegen de Nederlander. Ioverno stoort zich aan die uitkomst en is van mening dat de wedstrijdleiding een duidelijke sanctie had moeten uitdelen.

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Ferrari hekelt ontbreken van gridstraf

In gesprek met Motorsport.com Italia laat Diego Ioverno weten dat het besluit van de autosportfederatie op veel onbegrip stuit binnen zijn team. "Deze situatie is in de winterstop besproken. Over het algemeen is het doel om de coureurs te laten racen. Vooral de coureurs pleitten daarvoor. Wellicht is het je opgevallen dat geen van de incidenten uit de sprintrace een straf opleverde", zo legt de leidinggevende uit. Lewis Hamilton, die tweede werd." loading="lazy"> Diego Ioverno, Operations Director bij Ferrari, op het podium met Lewis Hamilton.

Toch vindt Ioverno dat er bij situaties rondom de veiligheid een hardere lijn moet worden gehanteerd. "Er is zero tolerance bij gele vlaggen, net als bij rode vlaggen, al zijn er altijd grensgevallen. Dit was zo'n grensgeval. Om eerlijk te zijn ben ik partijdig en zou ik dit een straf waard vinden, maar als ik Max was of in zijn team zat, had ik niet geklaagd hierover. We hebben andere gevallen gezien, ook met rode vlaggen, waarbij het werd geaccepteerd als een snellere auto een langzamere auto inhaalde."

De sportief directeur benadrukt dat het reglement wat hem betreft niet consequent is toegepast. "Dit besluit is discutabel. Ik had zelf waarschijnlijk geen vijf plekken gridstraf uitgedeeld, zoals volgens de reglementen het geval zou moeten zijn bij een inhaalactie onder een gele vlag, maar een gridstraf van drie plekken was gerechtvaardigd. Dat er geen actie tegen werd genomen, is voor mij discutabel, maar dit besloot de wedstrijdleiding. We gaan dit onthouden als we onszelf een keer in een soortgelijke situatie bevinden."

Nipte nederlaag in kwalificatie

Naast de controverse over het reglement zag de Italiaanse formatie de poleposition voor de hoofdrace op een haar na verloren gaan. De omstandigheden op de baan waren lastig door eerdere regenbuien. Diego Ioverno blikt terug: "Het was absoluut een heel lastige kwalificatie, vooral qua management, als je ziet hoeveel het circuit veranderde na de regenbuien vanmorgen. Uiteindelijk kwamen we 0,054 seconden tekort."

De prestatie van de uiteindelijke polesitter dwong wel respect af bij de Italiaanse renstal. "Hij reed een briljante ronde, vooral in zijn eerste Q3-poging. Charles en Lewis pushten de hele sessie heel hard. Charles slaagde er zelfs in om zich in zijn tweede Q3-ronde nog te verbeteren, terwijl Max daar niet in slaagde. Vijf honderdsten is een verschil van niks. We verloren wat in bocht 16 en mogelijk hadden we het ook in een paar andere bochten beter kunnen doen, maar we kunnen niet klagen over de prestaties van onze coureurs. De poleposition zou meer dan welkom geweest zijn, maar dit was een goed resultaat." Met Charles Leclerc op de tweede startplek en diens Britse teamgenoot op positie drie bezet het team wel een uitstekende uitgangspositie. De formatie wacht inmiddels al geruime tijd op een poleposition, die voor het laatst werd behaald door Carlos Sainz in Hongarije.

Jacht op overwinning

Over het optreden van Lewis Hamilton toont Diego Ioverno zich eveneens tevreden, ondanks enkele kleine schoonheidsfoutjes in diens beslissende runs. "Het was duidelijk dat Lewis op de toppen van zijn kunnen presteerde. Hij leverde de hele kwalificatie topprestaties, net als Charles. Lewis ging ervoor, maar hij maakte een paar kleine fouten in zijn eerste en tweede poging. Als je de limiet opzoekt, ga je soms wat te ver. Als je die limiet niet opzoekt, verslaan anderen je ook."

Tegenover F1TV kijkt Ioverno strijdbaar vooruit naar het strijdplan voor de race van zondag: "We hebben nog een paar uur om iets te bedenken. We willen het teamresultaat bemachtigen. We gaan natuurlijk proberen om Max te irriteren en willen kijken of we een kans hebben tegen hem."