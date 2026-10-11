Isack Hadjar mag zondag gewoon van start gaan tijdens de Grand Prix van Singapore. De Franse coureur van Red Bull kende zaterdag de nodige pech en wist door aanhoudende technische problemen geen tijd op de klokken te zetten tijdens de kwalificatie, maar heeft van de FIA-stewards groen licht gekregen om de race op het Marina Bay Street Circuit aan te vangen.

In een officieel bericht laat de wedstrijdleiding weten dat de dispensatie puur te maken heeft met het ontbreken van een representatieve tijd binnen de bekende 107 procent-limiet. "De stewards hebben nu formeel bevestigd dat hij mag starten", klinkt het over de Fransman, die na alle tegenslag op zaterdag wel helemaal achteraan op de grid moet plaatsnemen.

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Aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull

Het raceweekend in de Aziatische stadstaat verloopt tot dusver buitengewoon stroef voor Hadjar. De teamgenoot van Max Verstappen zag zijn sprintrace op zaterdag al na drie ronden in rook opgaan toen het vermogen plotseling wegviel. De renstal had voor aanvang van die korte zaterdagrace al de nodige ingrepen gedaan en onder andere de verbrandingsmotor, de turbo en de brandstofcollector vervangen.

Omdat het destijds ging om onderdelen die al eerder gebruikt waren in de poule, leverde de wissel Hadjar geen gridstraf op. In de aanloop naar de kwalificatiesessie besloot de formatie van Red Bull opnieuw de handen uit de mouwen te steken en werd er wederom een andere motor achter in de RB22 gehangen. Hadjar stuurde bij het zwaaien van de groene vlag voor Q1 direct de baan op om een richttijd neer te zetten, maar moest al voor het voltooien van zijn vliegende ronde terugkeren naar de pitstraat.

Versnellingsbak dwarsboomt kwalificatie Hadjar

Waar Hadjar tijdens de sprintrace nog te maken kreeg met een haperende motor, bleek de boosdoener op zaterdagavond van een heel andere aard. Teambaas Laurent Mekies legde na afloop van de sessie uit dat de twee incidenten los van elkaar stonden. In de sprint ging het mis met de krachtbron, tijdens de kwalificatie met de versnellingsbak.

De versnellingsbak bleef steken in de vierde versnelling, waardoor Hadjar niet meer in staat was om een serieuze aanval te openen op de tijdlijsten. Mekies stak de hand dan ook diep in eigen boezem namens de renstal. De teambaas verontschuldigde zich publiekelijk tegenover zijn rijder, omdat het team Hadjar op zaterdag niet de kans heeft kunnen geven om zijn ware snelheid te tonen.

Inhaalrace vanaf de achterhoede in Singapore

Het contrast aan weerszijden van de garage van Red Bull kon zaterdag bijna niet groter zijn. Waar Verstappen zowel de overwinning in de sprintrace opeiste als de poleposition greep voor de hoofdrace, moet Hadjar zondag vanaf de 22e en laatste plek zien terug te knokken. Dankzij de clementie van de stewards mag hij in ieder geval vanaf de startgrid vertrekken en hoeft hij niet vanuit de pitstraat te beginnen. Red Bull Racing kan er echter nog voor kiezen om een volledig nieuwe motor achterin de RB22 te leggen, wat mogelijk tot een start vanuit de pitstraat zou leiden.