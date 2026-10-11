Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich grote zorgen over de herwonnen vorm van Max Verstappen in de Formule 1. De Oostenrijker had de plotselinge opmars van de Limburger niet meer zien aankomen en bestempelt diens huidige niveau als "duidelijk dominant". Waar Red Bull Racing de weg omhoog overtuigend heeft ingezet op het Marina Bay Street Circuit, zit de leiding van de Duitse renstal juist met de handen in het haar door tegenvallende ontwikkelingen aan de eigen auto.

De zorgen binnen het kamp van Mercedes kregen zaterdag een flinke impuls door de oppermachtige optredens van de Nederlander. Na een zege in de sprintrace eiste Verstappen op overtuigende wijze ook de poleposition op voor de Grand Prix van Singapore. Wolff moet toegeven dat het prestatieniveau van het Oostenrijkse pakket hem overvalt na eerdere moeizame fases in het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Zorgen bij Wolff over wederopstanding Verstappen

Wolff steekt zijn ontzag voor de prestaties van de concurrent dan ook niet onder stoelen of banken. Waar Max Verstappen met 196 punten op de vijfde plek in het wereldkampioenschap staat, oogt diens auto op het stratencircuit nagenoeg onaantastbaar. De teambaas erkent ruiterlijk dat het Red Bull-pakket momenteel de maatstaf vormt en vreest dat deze hernieuwde krachtverhouding de rest van het racejaar zal bepalen.

Voor de formatie van de Zilverpijlen komt de wederopstanding van de concurrent op een uiterst ongelegen moment. Mercedes voert het constructeurskampioenschap momenteel aan met 556 punten, terwijl Red Bull met 306 punten op de vierde stek te vinden is. Toch ziet Wolff het grote gat in prestaties met lede ogen aan, vooral omdat zijn eigen renstal de aansluiting aan kop dreigt te verliezen door interne technische problemen.

Mislukte upgradestrategie zadelt Mercedes op met kopzorgen

De angst voor de dominante rivaal valt samen met een mislukte ontwikkelingsstap binnen het team van Wolff. Het nieuwste aerodynamische upgradepakket van de formatie bracht op het Marina Bay Street Circuit allerminst de gehoopte tijdswinst. Om de problemen te ontleden, koos Mercedes ervoor om de specificaties tijdens het raceweekend op te splitsen: Kimi Antonelli reed met de nieuwe onderdelen, terwijl George Russell werd teruggezet naar de oudere configuratie.

Volgens Wolff is de aangepaste auto een stuk lastiger te besturen en levert de simulatieomgeving data op die op de baan niet strookt met de realiteit. Deze correlatieproblemen zorgen voor grote vraagtekens met het oog op het ontwerp voor volgend jaar. Door het budgetplafond van 215 miljoen dollar kan het team ontwerpfouten bovendien niet zomaar rechttrekken met een eindeloze stroom aan reserveonderdelen.

Kwetsbare techniek bedreigt titelkansen Antonelli

Naast de tegenvallende updates heeft Mercedes ook te maken met acute betrouwbaarheidsproblemen. Russell crashte zaterdag in de sprintrace en kende eerder in Maleisië al een mechanisch defect, waardoor hij wegens het overschrijden van zijn motorcontingent een gridstraf moet incasseren en achteraan zal starten. Het team balanceert daardoor op een dun koord wat betreft de levensduur van de krachtbronnen.

Wolff put voorlopig nog enige rust uit de voorsprong die Kimi Antonelli eerder dit seizoen heeft opgebouwd. De negentienjarige coureur voert de titelstrijd aan met 320 punten, voor teamgenoot Russell die op 236 punten staat. De teambaas waarschuwt echter dat nieuwe uitvalbeurten fataal kunnen zijn nu Verstappen met rasse schreden dichterbij lijkt te komen en zondag vanaf poleposition aan de hoofdrace begint.