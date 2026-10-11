Het sprintweekend in Singapore maakt zich op voor de laatste dag van het Grand Prix-weekend, waarop de hoofdrace wordt verreden. Max Verstappen zal die race vanaf pole position starten, naast Charles Leclerc.

Verstappen wist zaterdag de pole position binnen te slepen, nadat hij vrijdag al de sprintpole had gepakt en zaterdag ook nog de sprintrace had gewonnen. Tijdens de kwalificatie bleek het echter opnieuw allemaal dicht bij elkaar te zitten. Waar Lewis Hamilton de voornaamste uitdager leek, is het Leclerc die een poging gaat doen om Verstappen de overwinning in Singapore afhandig te maken.

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Hoe laat begint de Grand Prix van Singapore?

De Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Street Circuit gaat vanmiddag om 14.00 uur van start.