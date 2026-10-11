Ontspannen Max Verstappen verschijnt op slippers, Hadjar is juist pislink: ‘Ik wil gasgeven!’ | GPFans Raceteam

Max Verstappen start de Grand Prix van Singapore om 14:00 vanaf poleposition, maar weet dat een goede start cruciaal is op het krappe stratencircuit. Teamgenoot Isack Hadjar begint na technische problemen vanaf de 22ste plek, terwijl de spanningen bij McLaren hoog oplopen na de botsing tussen Norris en Piastri. De kans op een droge race lijkt groot, maar regen en onweer blijven mogelijk. Bekijk de nieuwe video hieronder.
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