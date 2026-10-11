Red Bull hield grote troefkaart Verstappen voor GP van Singapore geheim: "Konijn in de hoge hoed"

Max Verstappen begint de Grand Prix van Singapore vanaf poleposition, nadat hij zaterdag de snelste tijd op de klokken bracht op het Marina Bay Street Circuit. Voor de Nederlander betekende het zijn vijftigste poleposition uit zijn Formule 1-loopbaan en zijn allereerste op de Aziatische stratenbaan. De verschillen waren bijzonder klein: vier rijders van drie verschillende renstallen eindigden binnen twee tienden van een seconde van elkaar.

Toch ligt het voornaamste voordeel voor de coureur van Red Bull niet enkel in zijn startplek vooraan het veld. Volgens Ruth Buscombe, strateeg bij F1TV, heeft Verstappen een tactische troefkaart achter de hand die de Oostenrijkse formatie het gehele raceweekend zorgvuldig heeft opgebouwd en bewaakt.

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Geheime troefkaart van Verstappen en Red Bull

De basis voor dat strategische voordeel werd al vroeg in het weekend gelegd. Red Bull koos er tijdens de eerste vrije training namelijk voor om louter op de harde en medium banden rond te rijden. Daardoor heeft Max Verstappen voor de zondagse race een setje rubber over dat bij de concurrentie ontbreekt. "Poleposition is hier wel cruciaal. Elf van de zestien races zijn hier vanaf poleposition gewonnen. Max heeft nog een konijn in de hoge hoed: een set gloednieuwe zachte banden", legt Ruth Buscombe uit.

Waar de rivaliserende teams concessies moesten doen, hield de formatie uit Milton Keynes juist alle opties open. Buscombe voegt toe: "Dat voordeel hebben ze het hele weekend beschermd. Ferrari heeft nieuwe mediumbanden, maar Max heeft nieuwe zachte banden, nieuwe mediumbanden en nieuwe harde banden. Dat intrigeert me echt, of die nieuwe zachte banden hen een voordeel geven." De mogelijkheid bestaat dat Verstappen die maagdelijke zachte banden meteen bij de start inzet om de leiding veilig te stellen richting bocht één.

Complimenten voor Haas en Bearman

Niet alleen Red Bull sprong tactisch handig om met het beschikbare rubber. Ook bij Haas viel een opvallende strategie op tijdens het eerste bedrijf van de kwalificatie. Oliver Bearman reed slechts een enkele getimede ronde in Q1 en koos er vervolgens voor om binnen te blijven, puur om kostbaar rubber te bewaren voor het restant van het raceweekend.

Die gedurfde aanpak kon op waardering rekenen van de analisten in de paddock. "Petje af voor Red Bull en Haas. Oliver Bearman was naast Max Verstappen de enige coureur die aan het einde van Q1 in de pitstraat stond", klinkt het tevreden uit de mond van Ruth Buscombe over de strategische discipline bij beide renstallen.

Ferrari wil Verstappen irriteren

Ondanks de uitstekende uitgangspositie wacht de regerend wereldkampioen een pittige avond op het stratencircuit. Ferrari bezet met Charles Leclerc op de tweede startplek en Lewis Hamilton op P3 de posities direct achter de Nederlander. Diego Ioverno, sportief directeur van de Scuderia, liet al optekenen dat de Italiaanse renstal de leider wil gaan 'irriteren' via alternatieve strategieën zoals de undercut of de overcut. Presentator James Hinchcliffe reageert met een kwinkslag op die tactiek van de Scuderia: "Als je niet genoeg snelheid hebt om Max te verslaan, moet je hem gewoon irriteren. Dat is blijkbaar de strategie van Ferrari." Max Verstappen in actie tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore, waar tactiek cruciaal is.

Analist Jolyon Palmer vermoedt dat Ferrari vooral bij het doven van de lichten haar slag moet slaan. Hoewel hij vooraf voorspelde dat Max Verstappen zou zegevieren, bestempelt hij de starts van de Nederlander als wisselvallig. "De starts zijn nog niet geweldig. Het is een beetje hit-and-miss", zo stelt Palmer. "Hier hangt de eerste stint vanaf. Max zal lastig te verslaan zijn voor Ferrari als ze hem niet bij de start pakken, of ze moeten iets met de strategie doen. Je moet proberen in het hoofd van Max te kruipen. Je moet hem onder druk zetten. Als je een halve kans krijgt, moet je ervoor gaan, want dit is het zwakke punt van Red Bull."

Daarnaast stipte de analist de opvallend sobere reactie na de kwalificatie aan, ondanks Verstappens eerdere overwinning in de sprintrace na de vroege crash van George Russell. "Max weet dat er nog een race komt. Max is on fire tot nu toe en won de sprintrace. Het was haast alsof hij niet blij was met de overwinning, omdat hij die alleen pakte nadat George crashte. Hij wil een grotere voorsprong, maar hij wil vooral winnen in Singapore. Het wordt heet en zwaar, dus de buit is nog niet binnen voor hem", besluit Palmer.