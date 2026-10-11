Hülkenberg ontloopt zware gridstraf door opnieuw bizarre softwareglitch FIA

Nico Hülkenberg is ontsnapt aan een gridstraf voor het in de weg rijden van Williams-coureur Carlos Sainz tijdens de kwalificatie voor de Singapore GP. De stewards van de FIA oordeelden zaterdagavond dat een flinke timingstoring binnen de officiële datasystemen zorgde voor misleidende informatie bij het team van Audi, waardoor er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden.

Het incident vond plaats tijdens het tweede bedrijf van de kwalificatiesessie op het Marina Bay Street Circuit. Hülkenberg bevond zich op de ideale racelijn bij het aanremmen van bocht 5 tijdens een rustige afkoelronde, net op het moment dat Sainz op volle snelheid kwam aanstormen in een vliegende ronde. De Spanjaard moest zijn snelle run noodgedwongen afbreken en bleef daardoor steken op de veertiende plek in Q2.

Artikel gaat verder onder video

Stewards oordelen over buitengewone omstandigheden

Tijdens het onderzoek van de FIA werd al snel duidelijk dat Carlos Sainz daadwerkelijk werd gehinderd op het stratencircuit. "Dat auto 55 werd gehinderd, stond niet ter discussie", leggen de stewards uit in hun officiële oordeel. "Het ging erom of auto 55 'onnodig' werd gehinderd. Uit videobeelden bleek dat auto 27 langzaam op de racelijn reed bij het naderen van bocht 5. Auto 55 kwam van achteren op een snelle ronde en moest die ronde afbreken."

De wedstrijdleiding constateerde echter dat de timinginformatie die de teams ontvingen via de officiële kanalen niet synchroon liep en traag werd verwerkt. Audi gaf via de boordradio aan Nico Hülkenberg door dat Sainz het zwart-wit geblokt al had gezien. "Het team verklaarde tijdens de hoorzitting dat zij op basis van de timingdata van de officiële tijdwaarnemer dachten dat auto 55 de finishvlag al had gezien. Daarom verwachtte de coureur van auto 27 niet dat auto 55 nog bezig was aan een snelle ronde", aldus de stewards.

Synchronisatiefout treft Audi en Williams

Het systeem van de officiële tijdwaarneming paste de gegevens pas aan op het moment dat Carlos Sainz al vlak achter de bolide van Nico Hülkenberg zat. "De stewards erkennen dat de gegevens het team redelijkerwijs deed geloven dat auto 55 de vlag had gepasseerd. Uit de boordradio van auto 55 bleek zelfs dat diens team op basis van dezelfde data tot diezelfde aanname was gekomen", stelt de FIA. "Het misverstand bleek te wijten aan het feit dat de informatie die de teams aanvankelijk ontvingen niet volledig synchroon liep en pas na een korte periode correct werd weergegeven. Die verwerking vond pas plaats toen auto 55 arriveerde achter auto 27, waardoor het team geen redelijke kans had om de informatie te corrigeren."

Hülkenberg zelf was zich op het moment suprême van geen kwaad bewust. "Ik weet het niet, het werd me niet verteld. Ik dacht dat hij bezig was aan een afkoelronde of zoiets", reageert de coureur kort na de kwalificatie. "Ik kreeg geen melding door. Het klinkt helaas niet best." De stewards zagen dan ook voldoende aanleiding om geen gridstraf uit te delen aan de Duitser. "Op basis van de objectieve feiten werd auto 55 onnodig gehinderd. Er was in dit geval echter sprake van buitengewone verzachtende omstandigheden, omdat het incident te wijten was aan het vertrouwen van het team op informatie die voor een korte periode inconsistent was."