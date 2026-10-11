Russell krijgt nóg een gridstraf maar gaat juist naar voren in de startopstelling

Mercedes verwisselt nog meer motoronderdelen bij de bolide van George Russell. Hij krijgt een extra gridstraf voor de F1 Grand Prix van Singapore. Desondanks gaat de Brit vooruit op de startopstelling.

Russell ving de Sprint op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de tweede positie. Hij kwam beter weg bij de start dan poleman Max Verstappen en nam de leiding over. Het was echter spekglad door een eerdere regenbui en Russell spinde in de tweede ronde en klapte tegen de muur. Hij zou sowieso al een gridstraf krijgen voor het verwisselen van verschillende power unit-onderdelen, maar na de domper van zaterdag heeft Mercedes besloten om nog verder te gaan. Russell krijgt namelijk een vierde batterij (energy store) en een vierde control electronics unit. In beide gevallen overschrijdt hij het maximale aantal toegestane onderdelen, wat in totaal een gridstraf van 20 posities oplevert.

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Russell wint drie plekken ondanks gridstraf

In plaats van dat Russell vanaf P22 start, zal hij zo dadelijk de Grand Prix van Singapore beginnen vanaf P19. Hij profiteert namelijk van drie coureurs die vanuit de pitstraat gaan beginnen. Aston Martin heeft de afstelling van de ophanging aangepast bij Fernando Alonso en Lance Stroll, en Red Bull Racing heeft hetzelfde gedaan bij Isack Hadjar. Dit is een overtreding van de parc fermé-reglementen. Aanpassingen aan de setup mogen niet, wanneer de kwalificatie eenmaal is begonnen. Hadjar en Alonso krijgen ook nog nieuwe power unit-onderdelen.

Omdat de pitstraatstarts van Alonso, Hadjar en Stroll zijn bevestigd voordat de officiële startopstelling is uitgekomen, schuift Russell drie plekken op de grid op.