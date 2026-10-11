Max Verstappen heeft zaterdag op het Marina Bay Street Circuit het raceweekend volledig naar zijn hand gezet. De Nederlander schreef niet alleen de sprintrace op zijn naam, maar pakte enkele uren later ook de poleposition voor de Grand Prix van Singapore.

Analist Peter Windsor toont zich in zijn analyse op YouTube diep onder de indruk van het optreden van de viervoudig wereldkampioen, die in de kwalificatie tekende voor zijn vijftigste poleposition uit zijn Formule 1-carrière. Tegelijkertijd plaatst hij echter serieuze vraagtekens bij de aanhoudende startproblemen van Red Bull Racing.

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De zaterdag begon voor de kopman van de Oostenrijkse renstal al uitstekend met een zege in de sprintrace, waarna hij in Q3 de snelste tijd op de klokken bracht. Windsor noemt het verloop van de dag uitzonderlijk: "Wat een dag voor Red Bull en Max Verstappen. Hij won de sprintrace vol overtuiging, na een natte start en een droge finish, zonder pitstops, en daarna pakte hij de poleposition voor de Grand Prix van Singapore. Max Verstappen genoot van elk onderdeel van de verbeterde Red Bull en haalde daar het maximale uit."

Rust en bandenstrategie in de kwalificatie

Volgens Peter Windsor maakte het team het verschil door het hoofd koel te houden onder uitdagende omstandigheden. "Het meest indrukwekkende was hoe Red Bull de kwalificatie opbouwde. Dat is belangrijk op een stratencircuit waar de baanevolutie een belangrijke rol speelt en er veel verkeerd kan gaan. Het weekend wordt overheerst door vreemde glitches, ook met de timing. Het is belangrijk om gefocust te blijven en alles eenvoudig te houden. Dat deed Red Bull dan ook", aldus de analist. Max Verstappen klokte in Q1 na één vliegende ronde de achtste tijd en deed dat op slechts één set banden, waar de concurrentie direct een tweede set aansprak.

In het tweede kwalificatiedeel eiste Lewis Hamilton de snelste tijd op, waardoor de spanning richting de ontknoping verder werd opgevoerd. Windsor vervolgt: "Ze gebruikten maar één set banden in Q1, terwijl de rest daar een tweede set gebruikte. In Q2 werd Verstappen tweede achter Lewis Hamilton, die vol vertrouwen overkwam in de Ferrari. Het leek erop dat Lewis in Q3 een groot probleem voor Max zou vormen. Het deed aan 2021 denken, maar dat gebeurde niet, want Red Bull en Max timeden het perfect."

Timing in Q3 pakt perfect uit voor Verstappen

Terwijl de omstandigheden op de baan tegen het einde van het beslissende segment achteruitgingen, sloeg Max Verstappen direct toe tijdens zijn eerste run. Met een tijd van 1:31,625 greep de Limburger resoluut de voorlopige koppositie. Peter Windsor zag daarin het sleutelmoment van de sessie: "Het circuit werd aan het einde van Q3 langzamer en het is haast alsof Max dat al voorspelde, want hij reed zijn poleronde al in de eerste Q3-ronde. Hij was twee tienden sneller dan Lewis in Q2 was en greep de poleposition."

De concurrentie kreeg het in de slotfase niet meer voor elkaar om die richttijd aan te vallen. Lewis Hamilton kende problemen in zijn snelle ronde en bleef steken op 1:31,648, goed voor de derde startplek achter Charles Leclerc. "Lewis ging wijd in de eerste bochten en herstelde de schade nooit meer. Hij had ook overstuur in de laatste bochten", analyseert Windsor, die benadrukt dat een poleposition op het Marina Bay Street Circuit veel zwaarder weegt dan op traditionele banen zoals Silverstone of Spa-Francorchamps. "Dit is meer dan alleen een poleposition. Het is ook een stratencircuit, waar je nauwelijks kunt inhalen. Dit is meer waard dan in Silverstone of Spa, al kwam de Red Bull weer heel slecht weg bij de start in de sprintrace."

Grote zorgen over haperende starts

Ondanks alle lof voor de prestaties, wijst Peter Windsor op een hardnekkig probleem bij Red Bull Racing. Terwijl zusterteam Racing Bulls de startprocedures wel op orde heeft, blijft het wegkomen bij de startlijn een terugkerend hoofdpijndossier voor Max Verstappen.

Windsor snapt dan ook niet dat het euvel in deze fase van het seizoen nog altijd niet is verholpen. "Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe erg de engineers onder druk staan, die verantwoordelijk zijn voor de starts bij Red Bull. Het is nu oktober en Red Bull heeft het probleem nog steeds niet opgelost. Dat is ongelooflijk. Ze hebben alle andere dingen opgelost: de aerodynamica, de motor, het energiemanagement... Alles oogt goed, behalve de starts", klinkt het besluit.