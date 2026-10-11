De defintieve startopstelling voor GP Singapore na pitstraatstart voor Red Bull Racing

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Singapore naar buitengebracht. Max Verstappen vangt de race op Marina Bay Circuit aan vanaf pole position, maar heeft een verrekijker nodig om zijn teammaat te kunnen zien.

Verstappen zette op zaterdag zijn dominante weekend onder de kunstlichten voort. Nadat hij in de ochtend de sprintoverwinning op zijn naam schreef, klokte hij enkele uren later de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix. Lewis Hamilton leek lange tijd de grootste uitdager van de viervoudig wereldkampioen, maar bleef in Q3 plots steken op de derde tijd. De Limburger wordt op de eerste startrij echter alsnog geflankeerd door een Ferrari. Charles Leclerc troefde zijn ervaren teammaat af en legde beslag op de tweede startplaats.

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Russell op de laatste startrij, drie coureurs vanuit de pitstraat

Kimi Antonelli kent een lastig weekend en bleef steken op de vierde tijd, met daarachter Lando Norris en Oscar Piastri. Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg completeren de top tien zondagmiddag. George Russell kwalificeerde zich als zesde, maar moet vanaf de laatste startrij vertrekken. De Mercedes-coureur rijdt dit weekend met een nieuwe motor na zijn uitvalbeurt in Maleisië.

Maar liefst drie coureurs starten vanuit de pitstraat. Isack Hadjar wordt het hele weekend al geteisterd door motorproblemen en wist in de kwalificatie geen tijd op het bord te zetten, waarna Red Bull Racing besloot de volledige krachtbron te vervangen. Ook bij Aston Martin zijn de druk geweest op zondagochtend. Zowel bij Lance Stroll als Ferando Alonso is het nodige veranderd, eveneens met een pitstraatstart voor het Aston Martin-duo tot gevolg.

Definitieve startopstelling Grand Prix van Singapore

1. Max Verstappen - Red Bull Racing

2. Charles Leclerc - Ferrari

3. Lewis Hamilton - Ferrari

4. Kimi Antonelli - Mercedes

5. Lando Norris - McLaren

6. Oscar Piastri - McLaren

7. Pierre Gasly - Alpine

8. Liam Lawson - Racing Bulls

9. Arvid Lindblad - Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg - Audi

11. Oliver Bearman - Haas

12. Esteban Ocon - Haas

13. Carlos Sainz - Williams

14. Gabriel Bortoleto - Audi

15. Franco Colapinto - Alpine

16. Alexander Albon - Williams

17. Sergio Pérez - Cadillac

18. Valtteri Bottas - Cadillac

19. George Russell - Mercedes

PS. Fernando Alonso - Aston Martin

PS. Lance Stroll - Aston Martin

PS. Isack Hadjar - Red Bull Racing