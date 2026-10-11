Lando Norris heeft teruggeblikt op de opmerkelijke crash met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van Singapore. In de allerlaatste ronde van de korte zaterdagrace kwamen beide bolides met elkaar in aanraking, waardoor de Australiër uitviel en de regerend wereldkampioen terugzakte naar de achtste stek.

Het voorval leverde meteen de nodige spanningen op binnen de Britse formatie. McLaren-teambaas Andrea Stella was na de finish duidelijk niet te spreken over het incident en noemde de crash tussen zijn coureurs "onacceptabel". De stewards bekeken de beelden na afloop grondig en kwam tot de conclusie dat beide mannen een aandeel hadden in de botsing. Daardoor werden er geen grid- of tijdstraffen uitgedeeld.

Artikel gaat verder onder video

Norris snapt beslissing van stewards

Norris vertelde bij Sky Sports F1 dat hij zijn excuses heeft aangeboden, maar tegelijkertijd staat hij achter zijn inhaalpoging. "Ik bedoel, je hebt twee kanten. Eén is wat de stewards zeggen, en ik denk dat dat gewoon een eerlijke redenering is van wat er gebeurde. Niemand is iets te verwijten. Maar ik heb wel mijn excuses aangeboden, want ik was degene die aanviel, zoals ik het recht heb om te doen. Als ik achter hem was gebleven en 'saai' was geweest, zoals ik zou moeten zijn, dan was er niets gebeurd. Dus eigenlijk is het nog steeds mijn fout."

Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Gevecht om de baanpositie in Singapore

Ondanks zijn verontschuldigingen blijft Norris erbij dat je als coureur altijd moet toeslaan wanneer er ruimte is. "Maar ik verdien het om voor dat gat te gaan en ik geloof nog steeds dat ik er recht op had", verklaarde de Brit stellig. Omdat Piastri helemaal geen punten pakte en Norris er slechts eentje meepikte, liep het team averij op in de stand om het constructeurskampioenschap. De renstal uit Woking bezet momenteel de derde plaats met 317 punten, meer dan honderd punten achter Ferrari en nog maar elf voor Red Bull. Norris heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn aanvallende rijstijl niet zomaar aanpast, zelfs niet wanneer het zijn eigen teamgenoot betreft.